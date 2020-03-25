美國允進口關稅延後90天支付？傳川普政府討論中

知情人士透露，川普政府正針對是否允許進口商品延後三個月支付關稅展開辯論。

近日關於美國海關與邊境保護局（CBP）等政府機構有關暫停徵收關稅三個月的討論，引發美國國內產業協會的反對。

美國貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）致函給美國海關與邊境保護局代理局長摩根（Mark Morgan），在信中對這項考慮中的措施表達關切。

繁榮美國聯盟表示：「在新冠疫情造成的財務困難和動盪之際，海關與邊境保護局不應該為了無國界企業的遊說措施，而重新引入不公平的貿易產品，導致美國勞工進一步承受經濟苦痛。」「海關與邊境保護局的這項措施只會讓無數美國人的財務狀況進一步惡化。」

在新冠疫情衝擊美國經濟之際，關於調降關稅的討論聲浪升溫，不過美國總統川普持續拒絕相關提議。川普上周表明，即便多種產業因企業暫時關閉而歷經艱困時期，「也沒有理由」減免關稅。