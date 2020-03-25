川普寄望美國下月中旬重啟經濟活動
美國總統川普周二（24日）表示，他希望在下個月中旬美國經濟活動能夠重開，不再需要執行嚴格的公衛管制措施。他說，想像著下月12日的復活節周日，全美國的教堂會有「滿滿的人」。然而川普這樣的想法與公衛專家和美國各州、市政府的警告相左，州長和市長正以關閉全州或全市，盡全力延緩新冠病毒的蔓延。
川普是在接受福斯電視台訪問時，提到這樣的時間表，他自認這是平衡了公衛與國家經濟的恰當時間。不過他也說，時間表可能會改變。
川普表示，在限制社交接觸的15天期限下周到期後，他將重新評估是否呼籲人們重返工作崗位。周二他反覆談到長期的經濟停頓將對國家造成的危害，「這種治療方法比問題本身還糟，」川普警告說：「如果我們讓情況持續下去，會有更多人要死。」
世界衛生組織（WHO）周二稍早警告，美國可能會成為疫情新的爆發中心。彭博資訊指出，美國的死亡率目前不知，但川普聲稱，美國新冠肺炎病毒疫情的死亡率低於1%。
川普的首席經濟顧問庫德洛則是表示，行政團隊在轉向鼓勵美國人重返工作崗位時，會考慮公衛專家的意見。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言