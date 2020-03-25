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川普寄望美國下月中旬重啟經濟活動

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普希望下月中旬可以重啟美國經濟活動。 路透
美國總統川普希望下月中旬可以重啟美國經濟活動。 路透

美國總統川普周二（24日）表示，他希望在下個月中旬美國經濟活動能夠重開，不再需要執行嚴格的公衛管制措施。他說，想像著下月12日的復活節周日，全美國的教堂會有「滿滿的人」。然而川普這樣的想法與公衛專家和美國各州、市政府的警告相左，州長和市長正以關閉全州或全市，盡全力延緩新冠病毒的蔓延。

川普是在接受福斯電視台訪問時，提到這樣的時間表，他自認這是平衡了公衛與國家經濟的恰當時間。不過他也說，時間表可能會改變。

川普表示，在限制社交接觸的15天期限下周到期後，他將重新評估是否呼籲人們重返工作崗位。周二他反覆談到長期的經濟停頓將對國家造成的危害，「這種治療方法比問題本身還糟，」川普警告說：「如果我們讓情況持續下去，會有更多人要死。」

世界衛生組織（WHO）周二稍早警告，美國可能會成為疫情新的爆發中心。彭博資訊指出，美國的死亡率目前不知，但川普聲稱，美國新冠肺炎病毒疫情的死亡率低於1%。

川普的首席經濟顧問庫德洛則是表示，行政團隊在轉向鼓勵美國人重返工作崗位時，會考慮公衛專家的意見。

川普 疫情

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