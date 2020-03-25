川普再喊復活節前復工 美專家語帶保留

美國總統川普24日上午接受福斯新聞專訪時表示，盼在復活節前重新開放美國，讓美國人重返工作崗位。他傍晚在白宮疫情說明記者會表示，針對疫情較輕微的地區，逐步鬆綁社交距離等準則，這是一份美好的時間表，當然他希望越快越好。但在場專家說，針對疫情的觀察與限制，都應根據數據資料逐日彈性調整。

川普表示，復活節時間表將基於事實考慮。

與此同時，疫情工作小組成員博斯（Deborah Birx）表示，目前有些民眾正離開疫情熱區紐約州，她呼籲這些近期內曾經到訪紐約的民眾，自主在家隔離14天，密切觀察自己的身體狀況，避免擴大感染。

而全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）表示，隨著疫情發展，一切原則規定都應基於數據資料，「逐日」彈性調整。

至於藥物開發，佛奇說，目前已有部分用藥是在醫師評估下被投入使用，但這些都尚未被證明可行；現有候選藥物在測試，也有其他藥物被研發，他表示，必須最終確定安全且有效，才能問世。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，若在此時推動經濟振興計畫，將可迎來經濟上反彈，下半年美國將會更強健。庫德洛表示，據此，政府將規畫6兆元的計畫，包括政府投入2兆元與聯準會4兆元協助，這是史上最大的單一經濟援助計畫。