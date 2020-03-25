川普：非常想在復活節前讓民眾回到工作崗位
美國總統川普24日接受福斯新聞（Fox News）專訪表示，「非常想在復活節之前，重啟國家，讓民眾回到工作崗位」。
被問到第三波回應疫情的振興經濟方案，國會並未取得共識，民主黨另行提達2兆美元的方案，川普說，他不支持聯邦眾議院議長波洛西的提案，因其無助勞工。
川普在白宮玫瑰花園接受專訪，他將考慮重新規範完整的社交距離等準則，以便在疫情爆發期間，讓部分勞工重回工作崗位。
川普表示，「他很想讓這個國家開放，在復活節之前」；川普表示，成千上萬的人死於季節性流感或交通事故，也不曾關閉國家。
距離4月12日的復活節，剩下不到3周。
川普說，希望盡早讓民眾重返工作崗位，且有些受到疫情影響而失去工作的勞工，想要重新開始工作。
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