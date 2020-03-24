快訊

印度總理宣布全國禁足21天 「否則國家倒退21年」

「宅在家」商機大增 Netflix市值一度超越迪士尼

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
Netflix的市值一度超越迪士尼。路透
Netflix的市值一度超越迪士尼。路透

受新冠肺炎疫情衝擊，迪士尼（Disney）股價重挫，導致市值一度落後串流影音巨擘Netflix，顯示在不確定的大環境下，串流服務較受市場青睞。

彭博資訊報導，Netflix 23日收盤市值約1,580億美元，高於迪士尼的1,548億美元。不過，Netflix在24日早盤的市值為1,605億美元，低於迪士尼的1,754億美元。

這並非Netflix首度市值超越迪士尼，此前Netflix的市值曾分別在2018年年中與2019年3月超車迪士尼。

金融服務公司Baird表示，疫情改變了消費者的行為，使Netflix成為主要受惠股，原因是更多人待在家裡，觀賞更多串流影音。

根據瑞士信貸的數據，在飽受疫情衝擊的地區，Netflix的應用程式（App）下載量大增，顯示國際市場的需求升溫。美國疾病預防控制中心（CDC）呼籲民眾待在家中，紐約、加州等州也都頒布命令，要求民眾保持社交距離。

迪士尼雖也提供串流服務，但其較多元的商業模式，也帶來很多風險。彭博行業研究分析師蘭加納森指出，疫情打擊迪士尼多項業務，例如迪士尼關閉主題樂園、延後電影上映日期、取消旗下電視網（如ESPN）賽事轉播、停止製作電影與電視劇。

迪士尼 疫情 電影

延伸閱讀

追劇防疫！愛奇藝推男性專區 Netflix超狂韓劇追不完

畫質變差了？IG、臉書因應在家工作 降串流品質減網路塞車

迪士尼公主慘變素顏大媽 網一看：童年瞬間崩潰

宅在家一個人追劇太無聊？「Netflix Party」幫你開啟即時聊天室

相關新聞

美國疫情延燒引發搶購潮 民眾伸援手將木箱改成食物銀行

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，美國早前爆搶購潮，食品、廁紙等變成搶手貨，不過當地有不少熱心人發起免費提供食物、日用品的活動，本來提供免費圖書的木箱，變成一個個食物銀行，希望幫助社區內有需要人士。活動引來網民熱論，大讚想法有意義，又指現時非常時期，並希望更多人可伸出援手。

川普要求南韓 提供醫療用品給美國

韓聯社報導，南韓總統府透露，美國總統川普要求南韓，提供醫療用品給美國對抗新冠肺炎疫情。

WHO：美國可能成為新冠肺炎疫情下一個大爆發處

英國衛報報導，世界衛生組織發言人說，美國可能成為新冠肺炎疫情下一個大爆發之處，因為美國病例「增加非常快」。

救經濟還是救人命? 川普親信兩派拔河

為了對抗新型冠狀病毒流傳而實施的各種限制措施，到底可以多快解禁，川普政府團隊核心成員意見分歧；部分幕僚主張，拯救經濟應列為優先，因此要盡速讓民眾回到工作崗位，尤其是在疫情較不嚴重的地區，更顯急迫。

分析家：川普連任機率渺茫

美國諮詢機構麥拉提策略顧問公司資深顧問奧坤指出，今年11月美國總統大選，會是對總統川普處理新冠肺炎疫情危機滿意度的公投，...

川普封殺推特批評者違憲案 上訴法院駁回重審

聯邦第二上訴巡迴法院去年7月曾做出裁決，認為川普總統不能在他的推特帳號上封殺其他人的批評意見，在司法部要求重審後，被第二上訴法院23日經全體表決駁回，只有川普提名的兩名上訴法官表示反對。

美露天「汽車電影院」翻紅 防疫可兼娛樂

美國露天汽車電影院重現生機！因新冠肺炎肆虐，再加上美國政府呼籲民眾盡量避免10人以上的聚會，各室內電影院紛紛中止營業或是票房慘澹，但露天汽車戲院能與其他觀眾保持距離的觀影模式，則意外重獲民眾歡迎，成為這波疫情下的得利者。強檔新片如《Onward 1/2的魔法》、《隱形人》等，汽車電影院都貢獻了大部分的票房。

停工吃不消 美國居家避疫擬鬆綁

彭博報導，知情人士指出，儘管美國新冠肺炎確診病例數激增，美國總統川普上周末開始私下討論放寬居家避疫（stay-at-home）的標準，並反對衛生專家的建議，因為擔心長期停工造成的經濟損失。

第三波刺激方案卡住 白宮喊話補助小企業

美國國會23日未通過新冠肺炎第三波刺激方案，白宮發布新聞資料指出，川普總統致力於支持受疫情影響的小型企業，包括低利貸款、貸款擔保、延遲稅收、協助受影響勞工，並給予小企業主稅收抵免等。喊話意味濃厚。

怕請假飯碗不保 快遞員有症狀仍上班

全美有三分之一民眾「居家避疫」的同時，快遞公司送貨員必須留在工作崗位，持續運送著各種包裹郵件。「紐約時報」指出，新冠病毒大流行之下，如今某些快遞員及包裹處理員紛紛出現類似病毒感染的症狀，包括咳嗽、喉嚨疼、發燒及身體痠痛等，但他們仍然持續送貨，持續前往人員擁擠的倉儲出貨站報到上班，理由是擔心萬一請了病假，恐將飯碗不保。

為何不再稱中國病毒？川普：不樂見亞裔美國人遭惡言攻擊

美國總統川普23日在白宫記者會上不再以「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新冠病毒，他被問到為何不再用這個字眼...

影／「喔不！」 白宮官員自曝發燒 川普秒閃躲

美國總統川普23日針對新冠肺炎疫情召開記者會，白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）發言時，提到自己之前...

熱門新聞

疫情加重種族歧視 亞裔家庭在美國超市遇襲男童遭毀容

被政府撤離武漢，事後收到8萬帳單...台灣白宮記者直擊美國人的集體恐慌

美中外交發言人為疫情推特開戰 台灣也被提及

美中病毒宣傳戰 發言人推特交鋒扯到台灣

「N號房」主嫌IG追蹤女團成員！關注全是AV女優和網美

金價創2009年來最大漲幅 國際油價反彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。