「宅在家」商機大增 Netflix市值一度超越迪士尼

受新冠肺炎疫情衝擊，迪士尼（Disney）股價重挫，導致市值一度落後串流影音巨擘Netflix，顯示在不確定的大環境下，串流服務較受市場青睞。

彭博資訊報導，Netflix 23日收盤市值約1,580億美元，高於迪士尼的1,548億美元。不過，Netflix在24日早盤的市值為1,605億美元，低於迪士尼的1,754億美元。

這並非Netflix首度市值超越迪士尼，此前Netflix的市值曾分別在2018年年中與2019年3月超車迪士尼。

金融服務公司Baird表示，疫情改變了消費者的行為，使Netflix成為主要受惠股，原因是更多人待在家裡，觀賞更多串流影音。

根據瑞士信貸的數據，在飽受疫情衝擊的地區，Netflix的應用程式（App）下載量大增，顯示國際市場的需求升溫。美國疾病預防控制中心（CDC）呼籲民眾待在家中，紐約、加州等州也都頒布命令，要求民眾保持社交距離。

迪士尼雖也提供串流服務，但其較多元的商業模式，也帶來很多風險。彭博行業研究分析師蘭加納森指出，疫情打擊迪士尼多項業務，例如迪士尼關閉主題樂園、延後電影上映日期、取消旗下電視網（如ESPN）賽事轉播、停止製作電影與電視劇。