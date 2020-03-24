快訊

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救經濟還是救人命? 川普親信兩派拔河

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

為了對抗新型冠狀病毒流傳而實施的各種限制措施，到底可以多快解禁，川普政府團隊核心成員意見分歧；部分幕僚主張，拯救經濟應列為優先，因此要盡速讓民眾回到工作崗位，尤其是在疫情較不嚴重的地區，更顯急迫。

然而，公共衛生主管官員以及某些挺川派國會議員則警告說，倘若只為了達到在短期內振興經濟的目的，到頭來恐將出現疫情進一步擴大，死亡人數也會爆增。

消息人士透露，環繞在川普身邊的親信如今出現「分裂」狀態，有一派人士相信聯邦政府應該在15天期間之後，降低對於保持社交距離(social distancing)的防疫規定，但另一派人士則傾向再等候幾周時間，觀察情況發展，甚至加碼採取更趨嚴格的手段，設法把病毒散布完全阻斷。

一名知情人士說：「我想，大家都體認到，有必要在聽取醫師建議與聽取其他領域專家建言之間，找到折衝辦法。」

截至23日下午為止，全美新冠肺炎確診案例已經來到4萬3667例，其中有極高比例來自於紐約；全美死亡人數在23日已至少552人，許多行業已經暫時關門，數千萬勞工遭到裁撤。

副總統潘斯23日巡視聯邦急難管理局(FEMA)時，發表談話時呼應了川普稍早之前的發言內容。潘斯表示，聯邦政府會在今年3月底檢討目前要求全美民眾遵循的保持社交距離政策。

「我們認為，全體美國民眾都採取行動，是非常重要的，如此一來我們就獲得幾千萬人民的協助，減緩病毒傳播速度。」潘斯說：「但在這15天期間的尾聲，我們將會跟衛生專家一起討論，評估是否有必要調整我們發布給美國民眾的建議指南。」

潘斯 川普 疫情

延伸閱讀

分析家：川普連任機率渺茫

愈來愈多州發布居家避疫令 為何川普大談恢復經濟活動

川普封殺推特批評者違憲案 上訴法院駁回重審

川普改口 「病毒傳播非亞裔的錯」

相關新聞

救經濟還是救人命? 川普親信兩派拔河

為了對抗新型冠狀病毒流傳而實施的各種限制措施，到底可以多快解禁，川普政府團隊核心成員意見分歧；部分幕僚主張，拯救經濟應列為優先，因此要盡速讓民眾回到工作崗位，尤其是在疫情較不嚴重的地區，更顯急迫。

分析家：川普連任機率渺茫

美國諮詢機構麥拉提策略顧問公司資深顧問奧坤指出，今年11月美國總統大選，會是對總統川普處理新冠肺炎疫情危機滿意度的公投，...

川普封殺推特批評者違憲案 上訴法院駁回重審

聯邦第二上訴巡迴法院去年7月曾做出裁決，認為川普總統不能在他的推特帳號上封殺其他人的批評意見，在司法部要求重審後，被第二上訴法院23日經全體表決駁回，只有川普提名的兩名上訴法官表示反對。

美露天「汽車電影院」翻紅 防疫可兼娛樂

美國露天汽車電影院重現生機！因新冠肺炎肆虐，再加上美國政府呼籲民眾盡量避免10人以上的聚會，各室內電影院紛紛中止營業或是票房慘澹，但露天汽車戲院能與其他觀眾保持距離的觀影模式，則意外重獲民眾歡迎，成為這波疫情下的得利者。強檔新片如《Onward 1/2的魔法》、《隱形人》等，汽車電影院都貢獻了大部分的票房。

停工吃不消 美國居家避疫擬鬆綁

彭博報導，知情人士指出，儘管美國新冠肺炎確診病例數激增，美國總統川普上周末開始私下討論放寬居家避疫（stay-at-home）的標準，並反對衛生專家的建議，因為擔心長期停工造成的經濟損失。

第三波刺激方案卡住 白宮喊話補助小企業

美國國會23日未通過新冠肺炎第三波刺激方案，白宮發布新聞資料指出，川普總統致力於支持受疫情影響的小型企業，包括低利貸款、貸款擔保、延遲稅收、協助受影響勞工，並給予小企業主稅收抵免等。喊話意味濃厚。

怕請假飯碗不保 快遞員有症狀仍上班

全美有三分之一民眾「居家避疫」的同時，快遞公司送貨員必須留在工作崗位，持續運送著各種包裹郵件。「紐約時報」指出，新冠病毒大流行之下，如今某些快遞員及包裹處理員紛紛出現類似病毒感染的症狀，包括咳嗽、喉嚨疼、發燒及身體痠痛等，但他們仍然持續送貨，持續前往人員擁擠的倉儲出貨站報到上班，理由是擔心萬一請了病假，恐將飯碗不保。

為何不再稱中國病毒？川普：不樂見亞裔美國人遭惡言攻擊

美國總統川普23日在白宫記者會上不再以「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新冠病毒，他被問到為何不再用這個字眼...

影／「喔不！」 白宮官員自曝發燒 川普秒閃躲

美國總統川普23日針對新冠肺炎疫情召開記者會，白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）發言時，提到自己之前...

亞裔美國人開始囤槍自保 憂疫情助長歧視攻擊

受新冠肺炎疫情影響，美國民眾除了搶購日用品外，也開始買槍自保。

救經濟！川普考慮放寬居家避疫措施 復工緩和經濟損失

彭博新聞報導，知情人士稱，儘管美國新冠肺炎確診病例數激增，美國總統川普上周末開始私下討論放寬居家避疫（stay-at-h...

盼美國經濟回穩 川普：受衝擊的民生經濟數周後恢復

美國新冠肺炎第三波刺激方案仍在國會卡關，總統川普23日在白宮指出，美國經濟將在這波疫情中緩步回穩；預計受衝擊而暫時關閉的...

熱門新聞

N號房主謀竟是資優生！犯後無悔意 韓媒怒公布全名長相

Fed宣布無限量買進債券等第二波寬鬆行動 美股期指翻紅

疫情加重種族歧視 亞裔家庭在美國超市遇襲男童遭毀容

被政府撤離武漢，事後收到8萬帳單...台灣白宮記者直擊美國人的集體恐慌

美中外交發言人為疫情推特開戰 台灣也被提及

美中病毒宣傳戰 發言人推特交鋒扯到台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。