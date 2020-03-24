救經濟還是救人命? 川普親信兩派拔河

為了對抗新型冠狀病毒流傳而實施的各種限制措施，到底可以多快解禁，川普政府團隊核心成員意見分歧；部分幕僚主張，拯救經濟應列為優先，因此要盡速讓民眾回到工作崗位，尤其是在疫情較不嚴重的地區，更顯急迫。

然而，公共衛生主管官員以及某些挺川派國會議員則警告說，倘若只為了達到在短期內振興經濟的目的，到頭來恐將出現疫情進一步擴大，死亡人數也會爆增。

消息人士透露，環繞在川普身邊的親信如今出現「分裂」狀態，有一派人士相信聯邦政府應該在15天期間之後，降低對於保持社交距離(social distancing)的防疫規定，但另一派人士則傾向再等候幾周時間，觀察情況發展，甚至加碼採取更趨嚴格的手段，設法把病毒散布完全阻斷。

一名知情人士說：「我想，大家都體認到，有必要在聽取醫師建議與聽取其他領域專家建言之間，找到折衝辦法。」

截至23日下午為止，全美新冠肺炎確診案例已經來到4萬3667例，其中有極高比例來自於紐約；全美死亡人數在23日已至少552人，許多行業已經暫時關門，數千萬勞工遭到裁撤。

副總統潘斯23日巡視聯邦急難管理局(FEMA)時，發表談話時呼應了川普稍早之前的發言內容。潘斯表示，聯邦政府會在今年3月底檢討目前要求全美民眾遵循的保持社交距離政策。

「我們認為，全體美國民眾都採取行動，是非常重要的，如此一來我們就獲得幾千萬人民的協助，減緩病毒傳播速度。」潘斯說：「但在這15天期間的尾聲，我們將會跟衛生專家一起討論，評估是否有必要調整我們發布給美國民眾的建議指南。」