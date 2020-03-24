分析家：川普連任機率渺茫

美國諮詢機構麥拉提策略顧問公司資深顧問奧坤指出，今年11月美國總統大選，會是對總統川普處理新冠肺炎疫情危機滿意度的公投，目前看來川普連任機率渺茫，不過，現在說川普出局還太早。

奧坤接受CNBC訪問時說：「在政治上，一個星期就能發生很多改變，何況大選離現在還有34周。如果美國經濟恢復正常，疫情獲得控制，生活回到常軌，川普就能以此為政績，可能因此勝選。」

多名專家先前說過，由於疫情重創美國經濟和股市，川普連任的機率愈來愈低。