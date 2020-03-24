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影／居家隔離沒事做 體育主播把日常生活當比賽播

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
居家避疫的體育播報員用獨特的方式幫影片配音，把小狗在泳池邊嬉戲的畫面，硬是形容成一級方程式賽事。Twitter/@TheMikeBagley
居家避疫的體育播報員用獨特的方式幫影片配音，把小狗在泳池邊嬉戲的畫面，硬是形容成一級方程式賽事。Twitter/@TheMikeBagley

新冠肺炎全球大爆發，世界各地運動賽事因防疫而紛紛取消，讓不少賽事播報員暫時失去工作。他們也因為居家避疫、在家閒來無事而「職業病」發作，開始用轉播比賽的方式來播報民眾的日常生活。

這些播報員各自發揮功力幫各種影片配音，無論是做菜、小狗繞著泳池追逐打鬧，甚至是日常過馬路的影片，經他們轉播瞬間都變得像運動比賽般熱血。他們在推特發布影片，為居家隔離的民眾帶來一些歡笑。

其中，FOX體育主播喬·巴克（Joe Buck）還特地向觀眾徵求影片來供他們練習播報，以免久未上陣技巧變生疏。巴克也希望被選中的民眾能捐款給慈善團體，作為他們播報的酬勞。

播報員各自發揮功力幫各種影片配音，無論是做菜、小狗繞著泳池追逐打鬧，甚至是日常過馬路的影片，瞬間都變得像運動比賽般熱血。Twitter/@joshlewinstuff
播報員各自發揮功力幫各種影片配音，無論是做菜、小狗繞著泳池追逐打鬧，甚至是日常過馬路的影片，瞬間都變得像運動比賽般熱血。Twitter/@joshlewinstuff

新冠肺炎 主播 捐款

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