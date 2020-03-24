影／居家隔離沒事做 體育主播把日常生活當比賽播

新冠肺炎全球大爆發，世界各地運動賽事因防疫而紛紛取消，讓不少賽事播報員暫時失去工作。他們也因為居家避疫、在家閒來無事而「職業病」發作，開始用轉播比賽的方式來播報民眾的日常生活。

這些播報員各自發揮功力幫各種影片配音，無論是做菜、小狗繞著泳池追逐打鬧，甚至是日常過馬路的影片，經他們轉播瞬間都變得像運動比賽般熱血。他們在推特發布影片，為居家隔離的民眾帶來一些歡笑。