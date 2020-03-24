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川普封殺推特批評者違憲案 上訴法院駁回重審

世界日報 / 編譯孫梁／綜合23日電

聯邦第二上訴巡迴法院去年7月曾做出裁決，認為川普總統不能在他的推特帳號上封殺其他人的批評意見，在司法部要求重審後，被第二上訴法院23日經全體表決駁回，只有川普提名的兩名上訴法官表示反對。

第二上訴法院的三名法官去年裁決說，川普封殺推特帳戶的批評言論違背了憲法第一修正案。帕克(Barrington Parker)法官裁道：「川普是把推特帳戶當做他的正式通訊交流手段，在形式上與其他政治人物採用的里民大會一樣。但推特不僅只是總統的正式通訊渠道，也是他最重要的通訊渠道。」帕克法官是經小布希總統提名，出任第二上訴法院的法官。

但川普總統提名的兩位上訴法官帕克(Michael Park)和蘇利文(Richard Sullivan)23日認為，川普有權做出決定，哪些人可與他的「私人」推特帳戶進行互動。帕克表示，憲法第一修正案保證的言論自由，不包括在其他人的私人社群媒體帳戶上貼文的權利，即使是在民選官員的社群媒體上貼文也不行。帕克表達的不同意見得到蘇利文的支持。

司法部對第二上訴法院拒絕重新聽審，仍可向聯邦最高法院上訴。

控告川普在其推特帳戶上封殺批評意見的訴訟，是憲法第一修正案研究所提出的，他們認為，第二上訴法院的裁決確立了一個重要先例，表明第一修正案也適用於新媒體，裁決也是對那些以社群媒體為陣地發表個人政見，以及在社群媒體上封殺批評言論的其他民選官員，發出的明確信號。

川普 社群媒體 司法

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