疫情升溫駭客趁隙作亂 WHO險遭侵入

消息人士告訴路透社，駭客本月稍早曾試圖侵入世界衛生組織（WHO）。

世衛組織資安長阿吉奧（Flavio Aggio）表示，駭客身分不明，侵入行動也未成功；但他警告，近來針對世衛以及其夥伴的駭客行動隨抗疫行動升高而飆升。

路透社最先是獲網路安全專家烏貝利斯（Alexandre Urbelis）告知此事。烏貝利斯也是一名律師，其任職的紐約法律事務所Blackstone Law Group追蹤可疑網域註冊活動。

烏貝利斯表示，他在3月13日左右察覺到此次駭客行動，當時他追蹤的一個駭客組織啟動模仿世衛內部電郵系統的惡意網站。

他說：「我很快就意識到，這是趁著疫情期間，針對世衛組織的攻擊行動。」

烏貝利斯不清楚幕後黑手，但另兩位簡報此事的消息人士懷疑，這是至少從2007年起就開始進行網路間諜活動的駭客組織Darkhotel所為。

路透社詢問此事時，阿吉奧證實烏貝利斯發現的網站被用於竊取多個組織成員的密碼。

阿吉奧接受電話訪問時表示：「鎖定世衛以及其他網路安全世界有大幅增加。沒有具體數字，但這些針對我們的破壞企圖，以及利用冒充（世衛）鎖定其他人的行動，增加了一倍以上。」