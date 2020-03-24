美露天「汽車電影院」翻紅 防疫可兼娛樂

美國露天汽車電影院重現生機！因新冠肺炎肆虐，再加上美國政府呼籲民眾盡量避免10人以上的聚會，各室內電影院紛紛中止營業或是票房慘澹，但露天汽車戲院能與其他觀眾保持距離的觀影模式，則意外重獲民眾歡迎，成為這波疫情下的得利者。強檔新片如《Onward 1/2的魔法》、《隱形人》等，汽車電影院都貢獻了大部分的票房。

上座率亮眼

根據《Deadline好萊塢》分析，以迪士尼的新電影《Onward1/2的魔法》於上週末（3月21日和22日）的票房為例，30間售票最高的電影院，汽車電影院就佔了25個，其中亞利桑那州的「格倫代爾9汽車電影院」就有1萬多美金的票房收入；環球影業的《隱形人》票房最高的30間電影院中，17間為汽車電影院，而其中位於亞特蘭大的「星光4汽車電影院」也有1萬1千的票房進帳。

然而也有部分汽車電影院因應州政府命令，不得不暫停營業。在加州，因應19日州政府發布的命令，關閉加州所有的電影院至少到31日。某間在加州派拉蒙的汽車電影院，原本週間生意興隆，但迫於政府命令，依舊得在週末暫停營業。

汽車電影院的回歸

根據《雙城》報導，汽車電影院過去被視為懷舊文化，但大型連鎖電影院因疫情接連關閉，汽車電影院因為不必與陌生人並肩接觸，只需在自己的車子裡欣賞，反而逐漸「回歸」到現代人的生活。

位於德州的「Showboat汽車電影院」，距離休士頓有30分鐘的車程，通常在沒有新片的週末，票房會下降40%左右，然而電影院老闆安德魯．湯瑪士表示，這週末卻上升了40%，且通常只在週末開放的汽車電影院，現在可能考慮週間也營業。湯瑪士說：「雖然這是大環境造成迫不得已的狀況，但我依舊樂見這世代的人能體驗汽車電影院。」

目前全美國共有300間左右的汽車電影院，原本在連鎖大電影院的夾雜下面臨生存危機，然而近10年由於各樣社會動盪和巨變，汽車電影院反而成為人們逃離壓力、稍作喘息的地方。

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