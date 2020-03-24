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第三波刺激方案卡住 白宮喊話補助小企業
美國國會23日未通過新冠肺炎第三波刺激方案，白宮發布新聞資料指出，川普總統致力於支持受疫情影響的小型企業，包括低利貸款、貸款擔保、延遲稅收、協助受影響勞工，並給予小企業主稅收抵免等。喊話意味濃厚。
川普在推特上轉發一則新聞指出，已有對抗新冠肺炎的特定藥物奏效，這個藥物明起將在紐約和其他地方開始銷售，將帶來很棒的早期成果。
眾議院議長波洛西日表示，將自提第三波經濟刺激方案。
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