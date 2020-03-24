怕請假飯碗不保 快遞員有症狀仍上班
全美有三分之一民眾「居家避疫」的同時，快遞公司送貨員必須留在工作崗位，持續運送著各種包裹郵件。「紐約時報」指出，新冠病毒大流行之下，如今某些快遞員及包裹處理員紛紛出現類似病毒感染的症狀，包括咳嗽、喉嚨疼、發燒及身體痠痛等，但他們仍然持續送貨，持續前往人員擁擠的倉儲出貨站報到上班，理由是擔心萬一請了病假，恐將飯碗不保。
在亞利桑納州土桑市(Tucson)優比速(UPS)貨運中心擔任包裹處理員的杜艾爾特(Angel Duarte)說：「這陣子我雖然生病，還是繼續上班，因為我怕如果請假，就會丟掉工作，或者受到懲處。」
紐時報導，優比速、聯邦快遞(FedEx)及XPO Logistics這三家大規模國際貨運及物流集團，每年共計經手價值18兆元的貨物，數千萬美國民眾受到疫情影響而留在家裡的此時，送貨到家的包裹運送量急速增加，快遞公司成了眼前少數維持美國社會正常運作的重要行業，亞馬遜網站(Amazon)出貨的包裹就是透過優比速送到消費者手中。
在優比速舊金山地區貨運中心上班的一名包裹處理員指出，雖然「喉嚨感覺像有碎玻璃似的」，每天還是硬撐繼續工作。她說，如果請病假，工作極可能就沒了，「我不想淪為無家可歸的游民。」
在新罕布夏州曼徹斯特(Manchester)擔任優比速包裹處理員的多尼吉安(Jeff Donigian)表示，先前因為上班時身體出現不適，開始咳嗽，向領班通報之後，被告知繼續工作。
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