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為何不再稱中國病毒？川普：不樂見亞裔美國人遭惡言攻擊

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國總統川普23日在白宫記者會上接受記者提問。美聯社
美國總統川普23日在白宫記者會上接受記者提問。美聯社

美國總統川普23日在白宫記者會上不再以「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新冠病毒，他被問到為何不再用這個字眼時回答說，「在我們的國家，似乎有針對亞裔美國人極不友善的言語（nasty language），我完全不樂見」。

川普說：「他們（亞裔美國人）是了不起的人，愛我們的國家，我不允許這種事發生，因此我要說明，因為他們怪罪中國，人們怪罪中國，他們就對偉大的亞裔美國公民出言不遜，我不允許這種事發生。」

川普在記者會上也重申他稍早的推文表示，「保護在美國與全世界的亞裔美國人社群十分重要，他們是一群很優秀的人，不論病毒是以何種方式、形式或管道傳播，都不是他們的錯。他們將與我們共同努力擺脫疫情，我們將一起戰勝病毒，這很重要。」

川普近日一再以「中國病毒」稱呼新冠病毒，引起中國大陸政府和美國華裔人士強烈不滿。

亞裔 川普 疫情 新冠肺炎

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