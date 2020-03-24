影／「喔不！」 白宮官員自曝發燒 川普秒閃躲

美國總統川普23日針對新冠肺炎疫情召開記者會，白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）發言時，提到自己之前因些微發燒而缺席。站在她身旁的川普一聽到，當場就示範何為保持「社交距離」，開玩笑似地站到一旁躲遠遠。

柏克斯當時以自己為例，呼籲大眾要為自己的健康把關，並提到她21日就因發燒而缺席記者會。川普聽到後馬上舉起雙手，表示「喔不！」並與她隔開距離，一副生怕被柏克斯傳染的樣子。雖然後來他站回柏克斯旁邊，但兩人之間的距離似乎比之前遠了一些。

柏克斯表示，雖然發燒很可能是因為腸胃道出問題，但因為自己是醫生，所以決定接受檢測，並在確定是陰性後，多在家待了一天以防萬一。

此時一旁的川普聽到，故意大聲吐氣，顯示鬆一口氣的樣子，並對柏克斯說「謝謝妳這樣說」。對於川普的「調皮」的反應，柏克斯有點無奈但也忍不住笑出來，隨後補充表示，自己這樣做才是負責任的方法。