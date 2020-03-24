亞裔美國人開始囤槍自保 憂疫情助長歧視攻擊

受新冠肺炎疫情影響，美國民眾除了搶購日用品外，也開始買槍自保。

南華早報報導，美國各地槍枝業者的銷售量飆升，網路槍店Ammo.com則表示，3月10號美國確診病例暴增，當天銷售額激增276%，不少槍店外更出現長長排隊人龍。

在疫情重災區加州和華盛頓州，槍枝買家包括初次購買並擔心自己安危的亞裔美國人，因為害怕病毒被認為源於中國，可能遭致「仇外主義」衍生的暴力攻擊。

疫情大流行以來，洛杉磯、舊金山、紐約和世界各地城市的亞洲人遭攻擊事件頻傳，而襲擊者往往提及新冠病毒。

洛杉磯擁有150萬名亞裔美國人，比美國其他地方還多。在聖蓋博谷地區開設亞凱迪亞武器及安全用品行（Arcadia Firearm and Safety）的劉先生（David Liu）說，這幾周銷售太好，甚至忙到沒時間吃飯或睡覺。

劉先生表示，「以前主要銷售對象是來自中國的移民。但川普一周前宣布國家進入緊急狀態時，震驚所有人。且有80%到90%的顧客是第一次買槍，且愈來愈多是擁有越南、菲律賓和日本背景的美國人」。

他說，當中國開始爆發疫情後，許多顧客擔心自己是亞洲人因而遭到鎖定。

現年48歲的韓裔美籍管理顧問金小姐（Ruby Kim）一直在考慮購入她的第一把槍，以保衛自己的人身安全。她說，「現在充滿動盪和不確定性。想為任何情況做好準備」。

中日混血的陳先生則比較關注政府的應變能力，他說，「他們（政府）引起更多恐慌，我們經濟的下行速度確實非常快。這影響很多人，尤其是月光族，他們可能無法很快地回到工作崗位，這可能會使國家陷入蕭條」。