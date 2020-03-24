救經濟！川普考慮放寬居家避疫措施 復工緩和經濟損失

彭博新聞報導，知情人士稱，儘管美國新冠肺炎確診病例數激增，美國總統川普上周末開始私下討論放寬居家避疫（stay-at-home）措施的標準，並反對衛生專家的建議，因為擔心長期停工造成的經濟損失。

美國新冠病毒檢測試劑短缺，使評估病毒的全面傳播情況變得困難，但知情人士透露，川普和財政部長米努勤等部分幕僚希望確保全國範圍的「社交疏離」運動所造成的經濟損失，不會超過新冠病毒本身可能帶來的潛在損失。

川普22日晚間發推文說，「我們無法讓解決方案比問題本身更糟。在15天結束時，我們將決定下一步要如何走！」。

根據知情人士說法，川普在協助美國疾病管制與預防中心（CDC）推出15天居家避疫計畫的三天後，就開始討論如何讓民眾復工。居家避疫計畫將在31日結束。

川普的討論重點落在15天後該如何做，及如何檢測和隔離每名確診患者，以讓健康民眾能重返工作崗位。一名知情人士說，CDC有關保持社交距離的指導方針很可能會被放寬，而非完全廢除。

據悉，截至目前，白宮防疫策略主要參照醫療專業人員的建議，川普的一些經濟和政治顧問對此感到不安，認為川普不該過於依賴這些醫療人員。

耶魯大學公共衛生學院助理教授貢薩爾維斯（Gregg Gonsalves）批評主張放棄社交疏離運動的人。他表示，「沒人想要看到經濟災難，也不希望有數百萬名美國人喪生。兩者都是可怕的結果。我們必須停止這種二擇一的思考方式」。

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛西（Anthony Fauci）則坦承，積極採取公共衛生措施可能對經濟造成太大損害，並帶來「意想不到的後果」。

前白宮首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn）22日發推文說，「是時候開始討論恢復經濟的必要性了嗎？企業需要明確，否則，他們將承擔最壞結果，並做出生存的決定」。