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#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

兩度闖關失利 美國參院為經濟紓困法案究竟在爭什麼？

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
米努勤在參院奔走遊說。美聯社
米努勤在參院奔走遊說。美聯社

美國國會兩黨仍在設法解決最後的分歧，好讓規模逾1.6兆美元的經濟紓困計畫中順利過關，希望在股市和全民財務損失不斷上升之際，能減輕新冠病毒疫情所造成的損害。

民主黨共和黨未能達成共識之處，包括對美國大型的公司提供數千億美元資金的條件是什麼，以及對醫院、州政府和失業者提供的援助要到什麼地步。談判仍繼續進行，就共和黨所擬的法案，參議院民主黨再次透過程序表決加以阻擋。

共和黨首席談判代表、財政部長米努勤對記者說：「我認為我們已經非常接近達成協議了。」他說：「我不會計較細節。我們已經非常接近了。我們正在解決那些問題。」

在參院的談判中，民主黨希望對近5,000億美元的援助實施更多管制，其中包括財政部直接發放的貸款，這些金援將用來幫助陷入困境的企業，還有支助聯準會（Fed）推出或擴大的貸款工具的虧損。這筆資金中約750億美元將直接流向航空公司等處境艱難的行業。

民主黨人擔心這筆資金可能會變成政府暗中獨厚特定公司的獎勵。民主黨希望企業獲得援助的條件能更為嚴格，比如援助的目的應是鼓勵公司留住員工。

米努勤在參議院少數黨領袖、紐約州民主黨舒曼（Charles Schumer）和參議院多數黨領袖麥康奈的辦公室之間來回遊說，他對記者表示，他已經與共和黨和民主黨討論了上述資金問題，他覺得這個問題能很快解決。

麥康奈指責民主黨扣住這個紓困案，「這不是講多少油水的政治時機，這可攸關全國緊急狀況。」

民主黨 共和黨 疫情

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