盼美國經濟回穩 川普：受衝擊的民生經濟數周後恢復

美國新冠肺炎第三波刺激方案仍在國會卡關，總統川普23日在白宮指出，美國經濟將在這波疫情中緩步回穩；預計受衝擊而暫時關閉的民生經濟、小企業數周後會恢復，不會晚於3到4個月。

民主、共和兩黨針對第三波上兆規模的經濟振興方案並未達成共識，聯邦眾議院議長波洛西表示，將自提版本；波洛西表示，參議院的法案過度重視大企業，把大公司放在首位，民主黨認為應重視受這波大流行病衝擊最深的老人、小孩和中低收入勞工。

根據國會山莊報報導，民主黨所提出的法案規模約2.5兆美元，比共和黨所提的1.8兆美元振興經濟方案，再擴張4成。

川普23日在白宮記者會上表示，勞工是小企業的基礎，而小企業是美國經濟的引擎，過去這三年來工資上漲，讓美國經濟茁壯，且拓展到世界各個角落，因此他認為，新的經濟刺激方案，必須以照顧勞工出發，期待兩黨盡快達成共識，將方案交付實施。

川普說，「美國並非是個建立來封鎖關閉的國家；美國會很快、再度回到經濟開放的時刻」。