美中病毒宣傳戰 發言人推特交鋒扯到台灣

美中外交系統發言人推特戰火不歇，美國國務院發言人歐塔加斯23日提及，台灣曾試圖警告世衛組織WHO，並質疑中國大陸在公布疫情時間點撒謊。

歐塔加斯（Morgan Ortagus）和中國大陸外交部發言人華春瑩19日起在推特一來一往，聚焦中國大陸何時對外示警、有無拖延。歐塔加斯批中國大陸隱瞞疫情，並下令摧毀病毒樣本；華春瑩批，「撒謊和誹謗不會使美國偉大」。

華春瑩19日推文指，中國大陸1月3日起，持續對美更新疫情狀況與對策，美國國務院也在1月15日對旅居中國大陸的美國民眾示警，「然後現在怪中國拖延？認真的嗎？」

華春瑩20日說，美國官員稱中國大陸拒絕媒體報導，會導致疫情訊息不透明，那請問美國政府要求60位陸籍記者要在13日前離開美國，又是在擔心什麼？另外，她同日還貼文指，美國官員說，向中國大陸與其他受疫情感染國家捐輸1億美元，而實際上中國大陸從未收到1塊錢美金；而美國國際開發總署承諾提供給中國大陸一些醫療用品，卻直到11日才準備就緒，「我們感謝美國，但建議他們快一點」。

華春瑩21日說，「武漢衛生健康委員會（去年）12月31日就發出了通知」，諷刺歐塔加斯不了解情況。

歐塔加斯23日回應，「12月31日，是台灣試圖警告世界衛生組織（WHO）疫情可能人傳人的同一天。」她說，同一時間，中國大陸當局叫醫生封口，且直到1月20日前，都拒絕承認病毒可能人傳人，帶來災難性的後果。歐塔加斯推文末註記「隱匿疫情」（CovidCoverup）與「中國大陸立即資訊透明」（ChinaTransparencyNow）等標籤。

美國總統川普和國務卿龐培歐（Mike Pompeo）都曾指中國大陸隱匿疫情。華春瑩也在20日推特中指，為何不派一組WHO專家到美國調查，美國疾病預防中心CDC都承認有些死於流感的案例，實際上是新冠肺炎，美國也須公開透明對外解釋。