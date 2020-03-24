川普致電讚鮑爾「做得好」 喊話不會讓經濟長久停擺

美國總統川普表示，美國經濟不能為了對抗疫情而長久維持減緩情況，他說，美國並不是為了「暫時關閉」而建立，很快就會為企業而開放。他還透露，已致電聯準會主席鮑爾，為他致力於對抗經濟減緩表達謝意。

川普說，美國經濟將很快為企業而開放，「會比三或四個月的時間還快」。

聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）23日表示，政府應該考慮暫停多數經濟活動長達三個月，以對抗疫情擴散。

川普在最新談話中並未提及博拉德的說法，但表示：「我們將不會讓因應對策本身比問題還糟糕。」消息人士透露，川普上周開始討論如何讓美國民眾能重返崗位。

川普表示：「我現在能告訴你們，我不會考慮（暫時關閉）數月。我們將讓我們的國家維持開放。不能維持關閉長達數年。」他說，如果經濟因社交距離限制措施而被迫陷入大幅度衰退，可能引發的自殺或其他意外事件可能會超過由疫情引發的死傷數。

川普還在白宮記者會上表示，他致電鮑爾表達謝意。

川普說：「我對他感到滿意。」「我真的認為他達到水準了。他上周真的加快了腳步。我今天打電話給他，我說，傑洛姆（鮑爾），做得好。」

聯準會23日祭出前所未有之舉，為美國企業提供直接融資，比政府提前行動。美國政府要為企業與家庭提出的上兆美元支援方案目前「卡關」，仍在協調中。

鮑爾與其他央行官員23日早傾全力祭出一系列緊急措施，用於維持信用流動。在最新行動中，聯準會超越本身的一般職責，不僅承諾支援金融市場，還要為受困於疫情的企業、各州與市政提供借貸。