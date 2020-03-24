被政府撤離武漢，事後收到8萬帳單...台灣白宮記者直擊美國人的集體恐慌

摘要 美國疫情升溫，全美民眾掀起恐慌搶購潮，台灣白宮記者直擊，川普面對疫情從老神在在到拋出「全民發錢」政策的心境轉折。

距離我上週12號發表「白宮義見」的文章之後，短短一周時間，美國全國變得像災難片現場，而白宮更是翻天覆地，川普對疫情的態度出現戲劇化轉變，聽說，這還和川普的家族恩怨有關。

在美國報導新聞十多年，我曾經現場報導過槍擊案與爆炸案，見過眾人流淚也聞過血腥味，我曾經報導龍捲風和颶風災難，看過不幸罹難的人們軀體還在現場，面對這些災難，全美百姓悲傷難過，但，我還不曾見到美國百姓集體恐慌。

一開始，我想來探究美國百姓為何集體恐慌，從真人真事談起。

隨著疫情在美國擴散，記者的工作也愈發忙碌，直到川普於上週五宣布美國進入緊急狀態後，我才意識到要囤貨，但一切已太遲，必要物品網路上早已沒了，最後，連牛奶都訂不到，於是下班後，我去了超市一趟，才驚人地發現貨架空了一大半，趕到牛奶區，看到最後一瓶包裝被撞到其貌不揚的牛奶，結果一名老兄搶在我前面一把拿走，然後還笑說，這牛奶包裝真醜啊，然後轉身離開，我欲哭無淚。

美國東岸如此，那較早傳出疫情的美國西岸情勢更糟，有加州的朋友說，她光排隊進超市就要兩小時，進去以後才發覺根本空無一物，超市像被洗劫了一般，她也欲哭無淚。

另一個加州的朋友聽聞Costco的隊伍更長，於是在早上10點開門前三小時就準備去排隊，結果一到現場，發覺早已排起長長的人龍，Costco外圍一圈幾乎全是人，一問，聽說最早凌晨4點鐘就有人開始排隊，他猶豫了一下還是排了，結果一排五小時，進去後，一樣欲哭無淚。

過去就算是911恐怖攻擊，都還是一時一地的災難，但，現在從美國東岸到西岸，人們無處不恐慌，到處都在爭搶。為什麼？

當然，從眾心態是最顯而易見的，更深層的，如同我美國友人所分析的，是他們不知道該怎麼靠美國政府，於是只能靠自己。

人盡皆知，在美國生一場病，那可是要傾家蕩產的，於是人們怕染病，索性不出門，而不出門就得大量囤貨，特別是各種消毒用品，以避免生病。順道一提，因為美國百姓瘋狂掃貨，至今我連一罐乾洗手都買不到。

總之，諷刺的是，不用美國政府強制，因為美國落後的健保制度，讓許多美國人因為怕生病而破產，早已自我隔離。

美國人有多害怕呢？近來關於新冠病毒有兩個例子可以說明：在美國不管有保險或沒保險，都不保險。

這裡，先要說一點，美國人儲蓄率極低，美國政府的數據是，高達40%的美國人連400美元的應急現款都拿不出來，也就是1萬2000台幣；而有存款賬戶的美國人，可動用的資金中位數，也才4500美元，約13萬多台幣，也就是，一旦醫療帳單超過4、5000美元，許多美國百姓根本負擔不起。

好，回到這兩個例子，第一個例子是：一位之前在武漢的美國人與他女兒，在被美國政府撤離回美國後，被強制隔離，隔離完他才發現，這一切不是免費的。

他收到超過6000美元的賬單，其中有2000是機票錢，情有可原，但是後面接近4000美元是醫療相關費用，其中，醫生看X光就收了快100美元，而醫院林林總總收費1200美元，最不可思議的是，搭了15分鐘的救護車，猜要多少錢？快2600美元，也就是接近8萬台幣，由於他沒保險，因此必須全部自費，最終，所幸媒體大幅報導，他才靠著眾籌才度過難關。

在美國沒有醫保是災難，但在美國有保險也沒有比較好。

一位從中國回美國的人，懷疑自己得了新冠病毒，去醫院檢查，醫院說必須先檢查他有沒有流感，再查他有沒有新冠病毒，他照做了，最終確定是流感，接著他收到一張3200美元的賬單，在有保險的狀況下，他還得自掏腰包1400美元，也就是4萬2000台幣，對，就是檢查流感而已，還不是檢查新冠病毒。

過去「白宮義見」已經談過許多美國醫保的弊病，這裡，我只想引用一篇美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導的結論，那就是：這場疫情恐怕會導致更多美國人破產。

說到這，就能理解川普在過去這一陣子所爭取的兩大目標：一，確保至少檢測是要免費的（治療幾乎不可能免費）；二呢，則是避免百姓難以為繼，於是他先是拋出減稅，後面又來一個幾乎「全民發錢」的計劃（意外間接實現了楊安澤的競選口號）。

總之，他的目的就一個：在大選年，減少民怨。

說回兩期「白宮義見」之間，這短短一周內的變化，絕對是我看過最戲劇化的變化，上一期還在談川普把新冠「病毒」說成新冠「流感」，顯的雲淡風輕，但，到了上週三，川普突然宣布要進行全美電視講話後，等於是他首度認清事態嚴重性，接著，在上週五，他大張旗鼓正式宣布美國進入緊急狀態，我也在現場提問了川普。

但緊急狀態歸緊急，當天白宮還是沒有任何的防護措施，上百名記者人擠人，川普和官員以及一大票企業家也都零距離地站在一起。

直到剛過去的週末，白宮才開始給記者和官員量體溫，而此前堅持不做病毒檢測的川普，也鬆口說他做了檢測，結果一如「意料的」：陰性。對此，美國媒體有很多的想法與陰謀論，這裡暫且不談，而讓川普鬆口的還有這週一他首度坦言：疫情恐怕會蔓延到7、8月，甚至更久。

從把病毒輕描淡寫，到說成長期的災難，這巨大轉折發生在短短一周內，這幕後究竟發生了什麼？

老實說，此前川普對待新冠病毒就像對待「公關」問題，就是說成民主黨和媒體對他的抹黑，《紐約時報》稱，川普曾對手下說，把每一天都當成「電視連續劇來處理」就好了。

而只相信自己人的川普，當時也把處理疫情的任務交給了他的女婿庫什納，和川普一樣是商人出身的庫什納也不懂病毒，但那時候他倆想法一致，就是——不要驚動市場，因為這恐怕會傷害川普的經濟成就，丟失選票。

據《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌報導，庫什納還說動了川普，不要在全美電視講話中宣布進入緊急狀態，目的就是不要驚動市場。

但，川普講完話第二天市場還是驚動了，股市還跌到熔斷了，這讓川普對庫什納是怒不可遏，消息人士說：從來沒見過白宮裡如此多人公開討論川普對庫什納有多麼的不爽。於是，川普終於開始真正接受專家的建言，避免進一步丟失民心。

而川普的另一大轉折則在於，他第一次直接接觸到了確診病患。

巴西總統波索納洛（右）七日訪問佛州海湖莊園，和美國總統川普握手。（路透）

在3月初隨巴西總統博索納羅訪美的一名巴西官員，回去後確診，這名官員還近距離和川普拍了合照，然後，就開始連環爆——至今傳出16名訪美與白宮官員密切接觸的巴西官員全部確診，事態之嚴重，是讓川普終於接受檢測。

神奇的是，不只川普，全數白宮官員無人確診，就只有白宮發言人格里沙姆被發現在家上班。

說到最後，川普想挽救民心的戲劇化轉變，目前看來好像還不遲，因為美國政治網站《Politico》的最新民調顯示，認為川普抗疫表現良好的，有41%，覺得差的，有39%，而這其中，滿意他表現的共和黨人依然高達驚人的8成。

這災難，其實也給川普帶來了「某種好處」，就是：眾人的目光已經不在大選，全在疫情，只要川普在選前真正意義上治好疫情（而不是靠全民免疫），那他就是「民族英雄」，但，假如失敗了，那他注定搬離白宮，不管對手是多麼的沒有人緣。

在疫情持續蔓延全美時，我還將繼續堅守在美國首都華盛頓，為大家帶來最新的「白宮義見」。

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