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台積電ADR上漲1.6% 受費半大漲3.4%激勵

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周一ADR收盤上漲1.6%，隨費城半導體指數上漲。

台積電ADR漲0.73美元收在45.26美元，較台北交易股價溢價7.7%。費城半導體指數大漲3.4%。

美國股市周一再度震盪下跌，美國政府為降低新冠肺炎疫情影響的經濟刺激法案仍卡在國會，聯準會（Fed）推出空前的授信支持措施無助於緩解投資人對疫情的顧慮。道瓊工業指數收盤下跌582.05點，收18,591.93點，跌幅3%，幾乎完全回吐川普2016年11月8日當選以來的所有漲幅。標普500指數下跌2.9%，至2,237.40點。那斯達克綜合指數小跌0.3%，至6,860.67點，跌幅0.3%。

台灣加權股價指數昨天重挫344.06點收8,890.03點。台積電跌5.6%，收255.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 48.71 -5.59 51.00 -4.50

中華電 CHT 105.63 -1.39 105.50 0.13

台積電 TSM 274.69 +1.64 255.00 7.72

聯電 UMC 13.53 +0.00 13.75 -1.57

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 疫情

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