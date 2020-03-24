台積電ADR上漲1.6% 受費半大漲3.4%激勵

新冠肺炎的疫情持續在全球各地升溫，民眾各個人心惶惶，而最擔憂的族群莫過於老年人，到底「該上街多採購一些生活用品？」還是「完全別出門降低感染風險？」，成為老年人最大的難題。

2020-03-23 16:50