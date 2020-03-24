「病毒傳播非亞裔的錯」 川普首發聲面對疫情歧視

美國總統川普23日首度在推特表示，「病毒傳播非亞裔的錯，我們將共同努力緊密合作擺脫目前情況」。

川普近日來以「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新冠肺炎病毒，引發種族歧視爭議與效應；並抱怨中國大陸隱匿疫情造成如今情況，帶動美中外交宣傳戰。

無懼底下留言沸騰，川普始終以中國病毒相稱。

他23日在個人推特上留言，並未見「中國病毒」的用法，而是指「很重要的事，我們保護了在美國境內與世界各地的亞裔美國人社區」。

川普並形容亞裔美國人是「很棒的人，而且有關病毒傳播『不是』他們的錯，無論以任何形式」。

川普說，亞裔美國人正緊密和美國政府合作擺脫目前情況，「我們」將持續共同努力。

川普留言一出，立刻有網友在底下留言，呼籲總統別再稱呼「中國病毒」。亞裔醫師顧優靜（Eugene Gu）也留言指，不解為何川普態度驟變，他對此表示感謝，唯一的願望就是，川普這個態度表現可以持續下去，要撐得比稱呼「中國病毒」更久。