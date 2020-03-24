聽新聞
test
0:00 / 0:00

「病毒傳播非亞裔的錯」 川普首發聲面對疫情歧視

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普23日推特發文，指病毒傳播不是亞裔造成的。取自川普推特
美國總統川普23日推特發文，指病毒傳播不是亞裔造成的。取自川普推特

美國總統川普23日首度在推特表示，「病毒傳播非亞裔的錯，我們將共同努力緊密合作擺脫目前情況」。

川普近日來以「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼新冠肺炎病毒，引發種族歧視爭議與效應；並抱怨中國大陸隱匿疫情造成如今情況，帶動美中外交宣傳戰。

無懼底下留言沸騰，川普始終以中國病毒相稱。

他23日在個人推特上留言，並未見「中國病毒」的用法，而是指「很重要的事，我們保護了在美國境內與世界各地的亞裔美國人社區」。

川普並形容亞裔美國人是「很棒的人，而且有關病毒傳播『不是』他們的錯，無論以任何形式」。

川普說，亞裔美國人正緊密和美國政府合作擺脫目前情況，「我們」將持續共同努力。

川普留言一出，立刻有網友在底下留言，呼籲總統別再稱呼「中國病毒」。亞裔醫師顧優靜（Eugene Gu）也留言指，不解為何川普態度驟變，他對此表示感謝，唯一的願望就是，川普這個態度表現可以持續下去，要撐得比稱呼「中國病毒」更久。

川普 亞裔 新冠肺炎

延伸閱讀

美一夜暴增近萬例 紐約州占半

為何吵病毒哪來…中美權謀下的「隱形大戰」

新冠肺炎襲美 川普盼及早終止經濟停擺局面

疫情爆發前美砍CDC駐中國職位 專家嘆丟防疫先機

相關新聞

「病毒傳播非亞裔的錯」 川普首發聲面對疫情歧視

美國總統川普23日首度在推特表示，「病毒傳播非亞裔的錯，我們將共同努力緊密合作擺脫目前情況」。

確診美眾議員情況一度惡化 住院治療後好轉

上週確診新冠肺炎的美國民主黨籍眾議員麥克亞當斯表示，他20日出現嚴重呼吸急促狀況，隨即住院接受氧氣治療。麥克亞當斯說，目前他已經不須仰賴人工氧氣，情況穩定後就能出院。

美國新冠疫情救市計劃 擱淺參議院

執政的共和黨人和在野的民主黨議員們多天來在國會討論新冠肺炎大瘟疫中的一攬子巨額救市計劃，到昨天（3月22日）為止，相關法案辯論程序在參議院暫告失利。在對啟動該法案辯論程序的首次投票中，眾多民主黨議員持反對立場，相關議案分獲47票贊同和反對，遠低於所需的60張贊同票。

中風染又新冠肺炎 90歲老太太漸康復「我為家人奮鬥」

西雅圖老人照護中心高齡90歲的老太太吉妮娃‧伍德(Geneva Wood)感染新冠肺炎，目前正逐漸康復；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，西雅圖自2月爆發新冠肺炎疫情至今，約有130名年長者遭到感染，占比為62%，其中超過四分之一的老年患者相繼過世。

8旬夫婦怕染疫 淚求過路女代購物

新冠肺炎的疫情持續在全球各地升溫，民眾各個人心惶惶，而最擔憂的族群莫過於老年人，到底「該上街多採購一些生活用品？」還是「完全別出門降低感染風險？」，成為老年人最大的難題。

保護染疫高危群 商店貼心 設「長者購物時段」

新型冠狀病毒在全球造成逾萬人死亡，也引起民眾恐慌，搶購生活和清潔用品。鑒於須避免群聚感染，美國一些商店提前開店或增設「長者購物時段」，讓高感染風險的年長者能安心購物。

史無前例！美國提前釋放數千囚犯防疫

華爾街日報報導，美國十多個州正在提前釋放數千名囚犯，這一史無前例的舉措旨在防止在擁擠的監獄爆發新冠肺炎疫情。

急需呼吸器 川普批准三大車廠改生產醫療設備

美國總統川普22日推文表示，福特汽車(Ford)、通用汽車(General Motors)、和特斯拉電動車(Tesla)等公司主管將獲得「許可」生產呼吸器和金屬設備，幫助全美各地第一線醫護人員與醫療院所應對新型冠狀病毒疫情導致的物資短缺。

疫情中暴紅！紐約州長郭謨勇於負責 與川普成對比

美國新冠肺炎疫情加劇，紐約等數州下令居家避疫，對於許多紐約客來說，收看州長郭謨（Andrew Cuomo）的記者會已經成...

兩黨談不攏 逾兆美元紓困卡參院

美國川普政府規模超過1兆美元的疫情緊急因應經濟紓困法案，22日傍晚由於國會兩黨議員無法針對細節達成共識而陷入僵局，23日再議，期盼能在本周儘快通過。

防疫之外另一挑戰 加州台人：憂心治安變差

新冠肺炎疫情席捲世界，美國確診病例上看3萬人，紐約州、華盛頓州、加州是重災區，疫情造成失業者增加，美國加州為降低監獄疫情...

萬一疫情導致美國沒總統繼任人？美軍擬絕密應變計畫

美國《新聞周刊》日前報導，儘管美國總統川普和副總統潘斯說，他們的新冠病毒檢測呈陰性，但疫情升溫讓人擔心，行政部門或國會和...

熱門新聞

N號房主謀竟是資優生！犯後無悔意 韓媒怒公布全名長相

Fed宣布無限量買進債券等第二波寬鬆行動 美股期指翻紅

美股道瓊期指又暴跌950點至跌停 新冠肺炎疫情蔓延全美

川普、習近平通電話談疫情 嘆對中國有點失望

20多萬人付費參加！韓國驚爆性剝削聊天室「N號房」 逾70名少女受害

疫情中暴紅！紐約州長郭謨勇於負責 與川普成對比

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。