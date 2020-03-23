美國新冠疫情救市計劃 擱淺參議院

執政的共和黨人和在野的民主黨議員們多天來在國會討論新冠肺炎大瘟疫中的一攬子巨額救市計劃，到昨天（3月22日）為止，相關法案辯論程序在參議院暫告失利。在對啟動該法案辯論程序的首次投票中，眾多民主黨議員持反對立場，相關議案分獲47票贊同和反對，遠低於所需的60張贊同票。

股市面臨第二周暴跌？

接下來對高達2萬億美元的救市法案的表決原應本周一進行。鑑於民主黨陣營持續對抗，共和黨人警告美國股市今天會再度狂跌。美國股市上周已處於自由落體狀態，道指已低於迄今最高值35%。

民主黨人指責這一救市計劃未安排向勞工和普通家庭提供足夠幫助。由參議院多數黨領袖、共和黨籍的麥康奈爾（Mitch McConnell）提交的相關法案規定，向每一位美國成年公民直接資助1200美元、向中小企業迅速提供幫助，總額3000億美元；此外，遭受新冠非疫情重創的航空業和其它經濟行業應獲政府資助。

若獲國會批准，該救市計劃將是美國政府應對新冠肺炎疫情後果的第3個一攬子救助計劃。民主黨在參院居少數地位，但在眾院擁有多數。救助計劃法案必須經由國會兩院表決通過。

至少417人死亡

新冠病毒肺炎疫情在美國傳播迅速。據約翰·霍普金斯大學通報，迄今，美國國內已有3.3萬多人被確診，至少417人死亡。目前，全美3.28億人口中，已有約1億人被像在歐洲那樣實施嚴格出行限制。美國3座最大城市--紐約、洛杉磯和芝加哥均采取了這一措施。

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