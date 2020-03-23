中風染又新冠肺炎 90歲老太太漸康復「我為家人奮鬥」

西雅圖老人照護中心高齡90歲的老太太吉妮娃‧伍德(Geneva Wood)感染新冠肺炎，目前正逐漸康復；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，西雅圖自2月爆發新冠肺炎疫情至今，約有130名年長者遭到感染，占比為62%，其中超過四分之一的老年患者相繼過世。

雖然衛生官員曾表示，患有心血管疾病或有相關病史的老年人，若罹患新冠肺炎成重症患者的風險相當高，然而吉妮娃‧伍德的康復，為老年人帶來一絲希望的曙光。

伍德的孫媳婦凱特‧尼迪格(Kate Neidigh)表示，1月伍德因中風送到照護中心，3月6日確診罹患新冠肺炎；伍德的女兒凱咪‧尼迪格(Cami Neidigh)形容母親的遭遇，有如屋漏偏逢連夜雨。

當伍德被確診時，所有的家屬都感到相當震驚，並對照護中心感到憤怒，然而伍德仍像鬥士般和病魔纏鬥，伍德說：「我將為我的家人奮鬥，我希望每個人都能為我感到驕傲。」

凱咪在臉書上分享母親的故事，她日前寫道，醫生已可慢慢拿下母親的氧氣罩，雖然她還是有點鼻塞，但相信她很快就能恢復；凱咪說：「她目前仍需要隔離，直到完全康復並得到醫生許可；但照現在的情況看來，不出一周她就能出院了。」

凱咪也表示自己終於能卸下心中的一塊大石：「千萬不要低估信仰的力量，只要持續禱告，一切會沒事的！」

伍德共有5個兒女、11個孫子、12個曾孫、還有3個曾曾孫，凱特說：「家人一直以來都是支持她最大的力量，任何事都不會改變這點」；凱特也表示伍德的狀況日漸改善，醫生已經開始安排要讓伍德出院。