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保護染疫高危群 商店貼心 設「長者購物時段」
新型冠狀病毒在全球造成逾萬人死亡，也引起民眾恐慌，搶購生活和清潔用品。鑒於須避免群聚感染，美國一些商店提前開店或增設「長者購物時段」，讓高感染風險的年長者能安心購物。
多數美國連鎖超市，都提供顧客線上下單，店面取貨，或是外送服務，減少顧客互相接觸的時間。許多店面也提早打烊，讓員工有更充裕的時間補貨，並將店內清潔消毒。
新澤西州澤西市16日就宣布，將與當地超商合作，協助長者和孕婦購物。俄亥俄州羅任市(Lorain)市多家超商，也專門為長者提供服務。
名廚安德瑞斯(Jose Andres)就說：「超級市場應該為60歲以上長者提前兩小時營業，將他們與年輕人隔開；應該還要有代為購物的志工，以及外送服務。」
旗下包括Safeway 、Acme和 Vons等超市的Albertson宣布，每周二和周四上午保留兩小時讓高風險群眾購物，包括長者、孕婦或免疫系統較弱人士。
美加兩國的所有Whole Foods超市將讓60歲以上的顧客，在超市對外開放的前一小時提早購物。連鎖零售店Target從18日起，每周為長者和免疫系統弱者設定購物時段。一元店Dollar General則在全國1 萬6000多家分店設定營業第一個小時專供耆老購物。
在東北部有 400多家分店的Stop & Shop，每早6時至7時30分專供60歲以上者購物，以避免人潮過多危及長者。
新冠肺炎引起恐慌讓民眾搶購洗手液、清潔劑等日用品和食物；但政府向民眾呼籲，沒有囤貨的必要。川普總統上周末才和連鎖超商高層通話，他說：「美國的供應鏈很強，沒必要買一堆生活用品囤積。」
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