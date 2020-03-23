急需呼吸器 川普批准三大車廠改生產醫療設備

美國總統川普22日推文表示，福特汽車(Ford)、通用汽車(General Motors)、和特斯拉電動車(Tesla)等公司主管將獲得「許可」生產呼吸器和金屬設備，幫助全美各地第一線醫護人員與醫療院所應對新型冠狀病毒疫情導致的物資短缺。

川普18日啟動「國防生產法」(Defense Production Act)允許公司開始製造必要醫療設備後，目前尚未正式勒令任何公司製造這些重要物資；而他推文中提到的三家公司，上周已表態將使用旗下工廠比照二戰期間狀態大量製造呼吸器；但推文中提到的「金屬」製品為何尚待釐清。

國防生產法允許控制被視為「對國家安全不可或缺的」稀缺物資的生產與分配；川普在行政命令中特別提到，口罩等個人防護設備與呼吸器符合該法的標準。

聯邦急難管理局(FEMA)局長蓋諾(Peter Gaynor)在有線電視新聞網(CNN)解釋道，川普其實不需動用國防生產法，因為許多企業已捐贈很多重要物資。

國家公共廣播電台(NPR)上周報導，福特汽車與通用汽車都已與白宮商討製造重要物資的可能性。

通用汽車20日宣布與醫療設備公司Ventec Life Systems合作，加速生產該公司呼吸照護系統，而不是自行研發。

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也推文說，已和醫療器材公司「美敦力」(Medtronic)進行「漫長的工程設計」協商。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)22日在CNN警告說，紐約市內包括呼吸器在內的基本醫療物資將在10天內耗盡。

蓋諾22日在美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)上說，諸如口罩等迫切需要的醫療物資都已經從國家儲備送往各地醫療院所；「他們今天正在運送，昨天就送出了，明天還會送出更多。」

主持人拉達茲(Martha Raddatz)追問詳情，但蓋諾沒有給出具體數字。

蓋諾也在CNN「國情咨文」(State of the Union)節目上呼籲急需醫療物資的各州、各城市以及醫療院所「若在市面上看到物資，就去自行買下來，聯邦隨後可以追補」；但伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)說，他必須和別州爭搶醫療物資。