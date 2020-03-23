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疫情中暴紅！紐約州長郭謨勇於負責 與川普成對比

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
收看紐約州州長郭謨的記者會，已經成為紐約人居家避疫的固定活動。法新社
收看紐約州州長郭謨的記者會，已經成為紐約人居家避疫的固定活動。法新社

美國新冠肺炎疫情加劇，紐約等數州下令居家避疫，對於許多紐約客來說，收看州長郭謨（Andrew Cuomo）的記者會已經成為居家避疫的固定活動。郭謨也在民眾對政府應對疫情處置方式的一片批評聲中，獲得廣大讚揚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，郭謨在疫情中提供給民眾一個簡單必要的概念：儘管消息是負面且持續惡化，有人會負責。

郭謨一直以來都直言不諱，即使有令人不安的資訊，他也直接了當。他曾公開尋求醫療裝備；在被記者問到紐約州是否面臨資金短缺，他回答「是」；當討論紐約州實行居家避疫時，郭謨也承認有可能受到批評。

然而他說，「如果有人不開心、有人想要責備或抱怨別人，就責怪我吧」。

郭謨的勇於承擔與美國總統川普形成強烈對比，川普在記者會上被問到美國檢測試劑短缺且檢疫不足時，回答說：「我完全不必負責。」

美國教師聯盟會長懷恩嘉頓（Randi Weingarten）表示，「這幾年來，郭謨的分析能力，膽量、固執、智慧的結合讓他同時受到尊重跟質疑。不過，你現在開始注意到的是，他的強烈同理心和強大的領導能力」。

紐約時報專欄作家史密斯（Ben Smith）也指出，「郭謨正是我們現在需要的控執狂」。紐約社區改變組織（New York Communities for Change）會長威斯汀（Jonathan Westin）表示，「在身陷危機之際，民眾只想要有人可以依靠，告訴他們到底發生什麼事了。我認為郭謨正提供給民眾這個出口」。

曾參加民主黨總統提名初選的布塔朱吉的新聞聯絡顧問史密斯（Lis Smith）表示，「事實證明，郭謨的個人特色，包括強而有力的個性、將結果和能力放在意識形態之前，正是應對全球流行病所需要的」。

郭謨周六的發言徹底顯示其個人特色，他針對不遵守規定的「年輕族群」表示，「這是遲鈍、傲慢、自我毀滅。這對其他人很不尊重，這種行為必須停止，立刻停止。這不是笑話，我也沒有在開玩笑」。

紐約時報 疫情 川普

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