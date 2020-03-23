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萬一疫情導致美國沒總統繼任人？美軍擬絕密應變計畫

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
新聞周刊報導，美軍擬有緊急應變計畫，萬一疫情導致華府大批政要中鑣，美國憲法規定的所有總統繼任人選都喪失履行職務能力時，可能推舉作戰指揮官出面領導美國。美聯社
新聞周刊報導，美軍擬有緊急應變計畫，萬一疫情導致華府大批政要中鑣，美國憲法規定的所有總統繼任人選都喪失履行職務能力時，可能推舉作戰指揮官出面領導美國。美聯社

美國《新聞周刊》日前報導，儘管美國總統川普和副總統潘斯說，他們的新冠病毒檢測呈陰性，但疫情升溫讓人擔心，行政部門或國會和最高法院是否會出現大量官員因病不能履行職務的狀況，迫使美國必須實施維繫政府運作的應急計畫，包括疏散華府以及將權力交給在偏遠隔離地點的二階官員。

美軍據稱已有絕密應急計畫，以備憲法規定的所有總統繼任人選都喪失履行職務能力時，他們該如何行事。待命指令逾三周前已經發布，不僅要保護華府，也準備進行某種形式的戒嚴。

根據報導，必要時，可能推舉美軍作戰指揮官來控制局勢。一位資深官員因此開玩笑表示，美國最好先認識現年55歲的北方司令部指揮官歐蕭格尼西上將（Gen Terrence J. O' Shaughnessy）。他將是萬一華府在疫情中深陷困境，理論上會出面領導美國的人，但這僅是臨時性措施，只持續到新的民選領袖就職為止。

華府 美軍 疫情

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