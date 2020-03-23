兩黨談不攏 逾兆美元紓困卡參院

美國川普政府規模超過1兆美元的疫情緊急因應經濟紓困法案，22日傍晚由於國會兩黨議員無法針對細節達成共識而陷入僵局，23日再議，期盼能在本周儘快通過。

全美將近三分之一的人口正在居家避疫，全國商業幾乎暫時停擺，經濟損失難以估算。這項法案是國會為了降低經濟衝擊，在近期之內做出的第三度嘗試。

稍早之前傳出消息，兩黨議員經過磋商，已經非常接近達成協議。但參院多數黨領袖麥康諾22日表示，根據議程規定，草案即將進入程序表決，倘若在兩黨無法迅速達成協議，最後恐怕無法成案。

就在程序表決到來之際，民主黨議員證實協商破局，並透麥共和黨的麥康諾似乎沒有掌握到足以讓投票過關的60票。參院少數黨領袖舒默對媒體表示，草案內容充滿「許許多多的問題」，兩黨議員的助理群都忙著協商修改條文。

舒默指出，草案當中包括了金額龐大的企業紓困條款，但內容當中並沒有為勞工提供足夠保障，「基本上也不必受到任何監督。」他表示，根據草案內容，醫院、市政府、州政府、醫療體系工作人員以及受到疫情衝擊的許多領域，經費都會遭到嚴重刪減。

對於接下來的發展，雖然共和黨計畫在周一讓法案進入投票，民主黨籍眾院議長波洛西表示，民主黨將自行提案。

財政部長米努勤22日接受「福斯周日新聞」專訪時表示，紓困法案裡除了為小型企業提供貸款之外，還將透過直接存款或支票的方式，讓一般四口之家平均獲得3000美元。

米努勤說，這筆現金就如同一道橋樑，可以協助美國家庭得以盡快度過這次危機。

他也表示，聯邦準備理事會將可獲得最多4兆美元流動資產，做為協助企業在未來90天至120天內度過難關之用。