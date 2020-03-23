美國經濟振興方案 參院程序投票沒過

美版縱囚論？為了阻止新冠疫情蔓延，美國移民及海關執法局（ICE）除了繼續驅逐危害公共安全或犯罪的外國人，也暫停在全國各地的執法行動。國土安全部的醫學專家甚至建議，應該考慮釋放所有對公共安全沒有威脅的被

2020-03-22 12:09