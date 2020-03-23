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美國經濟振興方案 參院程序投票沒過
財經網站CNBC報導，美國參議院周日（22日）進行關鍵性的程序投票，政府為對抗新冠病毒衝擊而提供的龐大經濟振興方案未能通過。
這場僵局發生的數小時之前，民主黨領袖警告，這項方案對紓困企業做得太多，對馳援勞工做得太少，他們並不滿意。因為兩黨對振興方案條款沒能達成一致的意見，美股期貨應聲下挫。
儘管如此，美國總統川普仍對議員最終能達成協議表示樂觀。投票結束後不久，川普在白宮新冠肺炎任務小組新聞發布會上對記者說：「我認為會到那裡的。」
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