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保羅成為首位新冠肺炎確診病例聯邦參議員

世界日報 / 編譯孫梁／綜合22日電
肯塔基州聯邦參議員保羅成為首位新冠肺炎確診病例的聯邦參議員。(美聯社)
肯塔基州聯邦參議員保羅成為首位新冠肺炎確診病例的聯邦參議員。(美聯社)

共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)經檢測證實為新冠病毒陽性，為第一個新冠肺炎確診病例的聯邦參議員。

保羅的發言人22日說，保羅參議員的測試是陽性，但他感覺還好，沒有新冠病毒的症狀。他是因為參加了許多活動和旅行，出於慎重考慮而做了檢測。但保羅並不清楚他與哪些感染者有過直接接觸，目前在隔離中。

保羅是第一位檢測結果為陽性的聯邦參議員，也是第三個檢測為陽性的國會議員，在他之前檢測為陽性的國會議員，分別是共和黨籍聯邦眾議員迪亞茲-巴拉特(Mario Diaz-Balart)和民主黨籍聯邦眾議員麥克亞當斯(Ben McAdams)。

新冠肺炎 共和黨 民主黨

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