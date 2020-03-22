他警告3周後紐約病患爆量 醫護感染風險飆高

美國紐約頂尖外科醫生之一、紐約長老會醫院、哥倫比亞大學醫學中心外科主任史密斯（Craig Smith）20日警告，醫院體系可能在未來22-32天之間看到新冠肺炎病患人數達到高峰，最前線醫療工作者將因防護配備不足致染病風險飆高。

根據新的預估，屆時紐約長老會醫院會需要700到934個加護病房（ICU）床位；但史密斯指出，就算想盡辦法增加收治能力，也湊不到700個ICU床位。他們的急診室和加護病房勢將超過負荷。

他說：「實際數據令人驚慌。我但願可以說些比較能安慰人的話。」

哥倫比亞大學外科系推特帳號20日張貼了史密斯的每日更新公開函，針對病患將激增而防護配備不足向同事示警。

紐約州已發布居家避疫令，以免疫情一發不可收拾。但即使各項防疫的限制措施增加，紐約醫療體系仍然朝向危機邁進。史密斯說，醫護人員治療病患會有風險，院內發生與照顧染病患者有關的群聚感染，可能也不會教人意外。

紐約長老會醫院體系光是20日的確診病例就增加50%，致總數達300人，另有200人還在等待檢測結果。根據史密斯，該體系醫院那天就用掉大約4萬個N95口罩，大約是平常的10倍，而口罩需求很快還會再增加到每日7萬個，遠超過實際能取得的數量。

全美策略儲備僅7500萬個口罩，史密斯表示，他們醫院只能分到15萬個，大概撐兩天，所以外科若「沒有計畫、合作、執行、犠牲小我的精神和也許再加一點運氣」，再過幾周就有不堪重負的風險。

史密斯指出，紐約市未檢測出的新冠病毒感染人數「會比想像得多的多」。他補充說：「沒什麼可以帶給我更大的樂趣，如果再過幾周我必須為過度高估此一威脅而再三道歉的話。那意味患者不會超過我們的收治能力，非大流行病所罕見的死亡率和發病率都被避免了。但如果我們低估了威脅，未來一兩個月會是是難以想像的毛骨悚然。」