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國家反恐中心 首度由女性出任掌理

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合21日電
美國反恐中心將由首位女性掌理，職業情報官羅拉席奧被任命代理主任。圖／世界日報提供
美國反恐中心將由首位女性掌理，職業情報官羅拉席奧被任命代理主任。圖／世界日報提供

川普總統的執政團隊於21日宣布，將任命羅拉‧席奧（Lora Shiao）擔任國家反恐中心（National Counterterrorism Center）代理主任；這是該中心首次由女性擔任主管。

前代理主任崔沃斯（Russell Travers）19日無預警遭到國家情報代理總監格瑞尼爾（Richard Grenell）開除後，席奧將在4月3日就任，成為第三任代理者。

格瑞尼爾雖然在上個月20日才被任命擔任國家情報代理總監，但他曾表示有意大動作重新翻修反恐中心的人事安排，此舉也被認為是川普與其執政團隊的旨意。

雖然川普已提名曾在國家安全會議（National Security Council）擔任助手，目前在五角大廈（Pentagon）任職的密勒（Christopher C. Miller），為國家反恐中心主任的第一選擇，但仍需待參院通過決議，可能耗上數月。

席奧自2019年3月擔任反恐中心的執行主任及首席行政官員，過去的經驗多著重在中東、非洲及歐洲地區的反恐事務，她也曾在司法部和國防部從事情報工作；密西根大學（University of Michigan）的客座教授，同時也曾在反恐中心任職的阿里（Javed Ali）說：「她在反恐中心裡有許多資深經歷，她是個絕佳的選擇。」

該消息由彭博新聞（Bloomberg News）率先報導，席奧獲得眾多反恐和情報單位的支持，同時她也被任命為反恐中心的常任副主任。

反恐 川普 非洲

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