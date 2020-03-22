自己浪費2個月！川普再怪中國不透明害美國反應遲緩

美國總統川普21日再次批評中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，導致美國政府反應遲緩。

南華早報報導，川普在白宮舉行記者會時說，希望中國能早點告知疫情有多糟，「中國相當不透明，這很不幸」。

川普本周持續強調疫情始於中國，因此反覆稱新冠病毒為「中國病毒」，但此舉遭到外界批評，認為會助長針對中國人和亞裔的種族主義。

美國與中國針對新冠新冠肺炎源自何地爆發外交口水戰，似因不滿中國外交官稱美軍去年將病毒帶到中國武漢。

川普表示，「（中國）寫的假新聞實在太侮辱人。他們侮辱每個為此奮鬥的人」。

他還說，「我非常尊重中國。我認為中國人很棒。但是如果我們早點知情，情況就會比現在好很多」。

川普之前曾發推文讚頌中國相當努力在控制新冠病毒疫情。

川普繼續說，面對疫情，自己反應沒有慢半拍。他表示，「我反應沒有遲緩。我的行動比任何人認為的還早」，並稱1月對中國實施旅遊禁令，可能因此救了許多人。

川普和其他官員還提供有關醫療用品短缺的最新消息，包括口罩、防護衣和呼吸器等，但未詳述何時能解決各項短缺問題。

美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）則表示，未來幾天將會產出更多N95口罩，「我們將盡力做到最好」。

華盛頓郵報20日報導，美國情報機構早在1月、2月就警告新冠病毒對全球帶來的危害，但川普及國會議員均淡化疫情威脅，未採取行動減緩疫情散播。多名官員表示，情報界「自1月便一直在拉警報」。

而且，武漢市疫情1月已大爆發，美國疫情至3月才失控，川普政府足足有兩個月時間準備，卻沒有作為。