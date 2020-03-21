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川普不畏疫情？推銷「和總統晚餐」照罵民主黨

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合20日電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

川普總統本周利用白宮簡報警告新冠病毒散播的嚴重性，可是他競選連任的廣泛數位作業與支持者的電郵溝通，卻有如仍在沒有病毒的世界運作。

他的競選組織照樣推銷與總統共進晚餐的機會 (剛剛捐出「任何數量的未來一小時」)、募款招術 (「短暫雙重相對捐款」)，以及攻擊民主黨人。情況與為任何選舉年的任何新聞周期推出的信息無異。

但是，許多正常的競選要素已無限期凍結：群眾造勢大會取消、初選投票延期、募款活動擱置、登門拉票停擺。

「紐約時報」報導，川普及其顧問正面對在傳染病大流行之時，如何進行以數位活動為主的競選作業的現實。他的民主黨對手桑德斯和白登也是如此。

在今年大選日益轉向網路之時，競選策士面對一些棘手問題，包括：怎麼請被困在家裡，而且可能無法工作的支持者捐款？如何避免在鼓動選民之時，顯得對他們的情況麻木不仁？在全國陷於停擺之時，有多少正常作業必須改變？

白登的數位主管18日發電郵給支持者進行意見調查，請他們協助思考「這個全新的世界會變成什麼樣子」，表示「這是競選的怪異時期」。

白登和桑德斯在發給支持者的電郵，比川普更經常也更直接提到新冠病毒，隨著危機加深，兩人也繼續要求捐款。

在疫情導致美國幾乎每一個生活層面亂成一團之時，只有川普的競選活動迄今仍試圖創造自己的虛擬現實，大致漠視病毒，繼續貶低民主黨人和修理媒體。

川普競選活動的昂揚氣勢，與全國被疫疾圍困的灰暗現實之間的鮮明對比，可能令人為之心驚。

本月13日美國各地學校關閉、各種比賽取消、川普本人宣布全國緊急狀態。他的競選組織當天發出的電郵卻寫道：「你絕不會從傳統媒體和他們的民主黨夥伴聽到這個，不過美國正前所未有的大贏特贏。」

川普 民主黨 捐款

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