聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普不畏疫情？推銷「和總統晚餐」照罵民主黨
川普總統本周利用白宮簡報警告新冠病毒散播的嚴重性，可是他競選連任的廣泛數位作業與支持者的電郵溝通，卻有如仍在沒有病毒的世界運作。
他的競選組織照樣推銷與總統共進晚餐的機會 (剛剛捐出「任何數量的未來一小時」)、募款招術 (「短暫雙重相對捐款」)，以及攻擊民主黨人。情況與為任何選舉年的任何新聞周期推出的信息無異。
但是，許多正常的競選要素已無限期凍結：群眾造勢大會取消、初選投票延期、募款活動擱置、登門拉票停擺。
「紐約時報」報導，川普及其顧問正面對在傳染病大流行之時，如何進行以數位活動為主的競選作業的現實。他的民主黨對手桑德斯和白登也是如此。
在今年大選日益轉向網路之時，競選策士面對一些棘手問題，包括：怎麼請被困在家裡，而且可能無法工作的支持者捐款？如何避免在鼓動選民之時，顯得對他們的情況麻木不仁？在全國陷於停擺之時，有多少正常作業必須改變？
白登的數位主管18日發電郵給支持者進行意見調查，請他們協助思考「這個全新的世界會變成什麼樣子」，表示「這是競選的怪異時期」。
白登和桑德斯在發給支持者的電郵，比川普更經常也更直接提到新冠病毒，隨著危機加深，兩人也繼續要求捐款。
在疫情導致美國幾乎每一個生活層面亂成一團之時，只有川普的競選活動迄今仍試圖創造自己的虛擬現實，大致漠視病毒，繼續貶低民主黨人和修理媒體。
川普競選活動的昂揚氣勢，與全國被疫疾圍困的灰暗現實之間的鮮明對比，可能令人為之心驚。
本月13日美國各地學校關閉、各種比賽取消、川普本人宣布全國緊急狀態。他的競選組織當天發出的電郵卻寫道：「你絕不會從傳統媒體和他們的民主黨夥伴聽到這個，不過美國正前所未有的大贏特贏。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言