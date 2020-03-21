全美首次異常暖春 可能持續到6月

全美在經歷過一個異常溫和的冬天後，氣象單位預測，今年春季也將異於往常的溫暖；國家海洋與大氣管理局（NOAA）、氣象預報機構AccuWeather、The Weather Company一致認為，今年春天氣溫將高於平均水平，這個趨勢可能會持續到6月。

AccuWeather執行長麥爾斯（Joel Myers）預測未來三個月，全國將沒有任何一個地區氣溫會低於正常水平，情況相當不尋常，也是首次出現的異常暖春；國家海洋與大氣管理局也有相同的預測。

The Weather Company日前發布今年4月至6月氣象展望報告，標題則為「全美廣泛溫暖」。

NOAA與AccuWeather皆預估，美國東部與西岸有將有最強溫暖信號，中部地區暖春信號較微弱。The Weather Company則預測，美國西海岸到中西部地區有最大機會出現春季溫度高於正常溫度。

預測暖春的部分成因，來自於異常強烈極地渦旋將寒冷空氣留在北極上空，而不是向南溢出。渦旋通常會在早春崩解。

不過，預報員羅傑斯（Matt Rogers）表示，他同意全美出現暖春的總體想法，但他也警告，美國西部的春天平均溫度可能低於平均水平。

儘管極地渦旋強度與海洋和大氣循環等因素，例如聖嬰現象，在季節氣候扮演重要角色，但由於人為引起的氣候變化，導致平均氣溫長期升高，也增加季節異常溫暖的可能性。

一些初步分析或預測認為，較高溫度將有助於減少病毒傳播的說法被證明是正確的，然而，溫度對病毒傳播的影響尚未被審慎評估，病毒現已蔓延至美國溫暖天氣地區，包括佛羅里達，以及全球其他暖和區域包括菲律賓等地，更也已侵入氣候溫和的南非與印度。