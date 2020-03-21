歐記健保推出10年 支持者仍占多數

俗稱歐記健保（Obamacare）的可負擔健保法在推出至今已10年，根據國家廣播公司新聞網（NBC News）和「華爾街日報」的最新民調，這項健保一如以往般受歡迎。

在所有受訪的登記選民中，有42%認為歐記健保是個好主意，而35%認為不好，另外23%則沒有意見。

自這項民調逾10年前開始追蹤這項法案以來，支持和反對之間的差異一直很大。在2009年4月，國會通過該法案前，支持者也是比反對者多7%。歐巴馬總統在2010年3月23日簽署該法案。

受訪者對歐記健保的態度依舊與政黨立場有關；有80%民主黨初選選民、以及所有登記選民的72%（自稱是民主黨人），稱歐記健保是個好主意。

相比之下，72%共和黨選民認為這是個壞主意。

在獨立選民中，稱許歐記健保的占37%，認為不好的占23%，無意見者則占39%。

民調發現，歐記健保比單一付款系統全民健保更受歡迎，共和黨人和獨立人士尤其這樣。

73%選民表示「強烈」或「在某個程度上」支持讓65歲以下的人透過聯邦醫療保險計畫（Medicare）購買健保，就像購買私人健保一樣。

當中包括81%民主黨主要選民、81%民主黨人、76%獨立人士和63%共和黨人。

相比之下，只有43%登記選民說，他們支持採用全民健保，這個制度將淘汰私人健保，所有美國人都從一項政府計畫中獲得健保。

共有67%民主黨初選選民和68%民主黨人表示支持全民健保，但只有51%獨立人士和8%共和黨人贊同，這與早期民主黨總統初選時一些票站調查的結果相似。

這項民調是在3月11日至13日期間進行，共訪問了900名登記選民，抽樣誤差率為正負3.3%。