聽新聞
test
0:00 / 0:00
美失業人口暴衝 川普政府要求各州先別公布數字
華爾街日報報導，一名州政府勞工局官員透露，受新冠肺炎疫情影響，美國首次申請失業給付的人數暴增，川普政府要求各州先不要公布數字，等聯邦政府的勞工部每周四一併公布全國的請領數字。
這名官員引述美國勞工部行政官員吉爾伯特（Gay Gilbert）發的一封電子郵件，電郵上說，在經濟形勢迅速變化之際，決策者和金融市場正密切注意首次申請失業給付的人數。這封電郵要求各州先不要公布各州的數字，等勞工部每周四公布全國的數字。
受疫情影響，美國上周首次申請失業給付人數增加7萬人，達到28.1萬人，創下1967年以來第四大單周增幅。
根據高盛的一份報告，下周四公布的全美首次申請失業給付人數可能超過200萬，達到前所未有的水平。
而根據美銀美林集團，美國下周首次申請失業給付人數可能高達300萬人，是1982年經濟衰退時所創紀錄的四倍。摩根大通集團經濟學家表示，這只是美國失業率飆升的開端，失業率將從3.5%升至20%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言