美失業人口暴衝 川普政府要求各州先別公布數字

華爾街日報報導，一名州政府勞工局官員透露，受新冠肺炎疫情影響，美國首次申請失業給付的人數暴增，川普政府要求各州先不要公布數字，等聯邦政府的勞工部每周四一併公布全國的請領數字。

這名官員引述美國勞工部行政官員吉爾伯特（Gay Gilbert）發的一封電子郵件，電郵上說，在經濟形勢迅速變化之際，決策者和金融市場正密切注意首次申請失業給付的人數。這封電郵要求各州先不要公布各州的數字，等勞工部每周四公布全國的數字。

受疫情影響，美國上周首次申請失業給付人數增加7萬人，達到28.1萬人，創下1967年以來第四大單周增幅。

根據高盛的一份報告，下周四公布的全美首次申請失業給付人數可能超過200萬，達到前所未有的水平。

而根據美銀美林集團，美國下周首次申請失業給付人數可能高達300萬人，是1982年經濟衰退時所創紀錄的四倍。摩根大通集團經濟學家表示，這只是美國失業率飆升的開端，失業率將從3.5%升至20%。