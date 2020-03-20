克魯曼：美國力抗經濟染疫 應依循三原則

新冠肺炎疫情迅速蔓延，不僅美國股市已受重創，美國經濟情勢看來也急轉直下。此刻應採取什麼樣的經濟政策應變？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在20日刊出的紐約時報專欄指出，就經濟對策而言，他建議以下三個原則：1. 聚焦於減輕苦難，而非經濟成長；2. 停止煩惱工作動機」問題；3. 別盡信美國總統川普那一套。

就第一點而言，克魯曼指出，受新冠疫情衝擊，未來數月，美國將難以避免湧現一波失業潮，但已經或可能染病的勞工待在家中，有助於平抑病毒傳播曲線。因此，大型企業組織，例如汽車廠，有必要局部或全部關閉，餐廳、酒吧和非必要的零售店亦然。

他說，消費者和企業支出陡降，必定會造成更多不必要的工作流失，而這正是美國應該推出大規模刺激方案的原因。但他強調，政策沒辦法、也不應該防止普遍但暫時性的工作流失。

克魯曼主張，此時政策辦得到的，是減輕暫時失業者面臨的痛苦。這意味必須把錢集中花在提供帶薪病假、失業津貼、糧食券、以及協助低收入戶的健康保險Medicaid，因為這些民眾最需要幫助，而政府全面撒錢能給他們的援助遠不敷所需。

第二點，所謂「協助美國民眾會降低他們工作動機」之說，在經濟好時就已經是很爛的論點，在疫情大流行的此刻重提，更顯荒謬。凡是在川普唆使下，藉加諸工作要求減少公共補助的州政府，此時應立即暫停實施這類規定。

第三點，川普起初輕忽疫情嚴重性，檢疫進度比同在1月20日傳出第一例確診的南韓落後太多，顯示川普政府抗疫行動既遲鈍又不足。現在，國會要撥款減輕疫情帶給經濟的衝擊，更不該給川普自由裁量權，決定這些公帑該怎麼花。

克魯曼舉例說，儘管撥款紓困一些企業，或許是必要的；但國會必須訂出規則，明白規定哪些企業可在什麼樣的情況下獲得金援，以防川普濫用裁量權，把錢撥給朋友並懲罰敵人。

克魯曼說，因應新冠危機，在最好的情況下已是棘手的挑戰；若是把抗疫反應全部託付給一個判斷力和動機都無法令人信賴的領導人，將變得更加艱困。