聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國財長：美國聯邦稅補稅期延到夏天
美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）20日在推特表示，根據川普總統指示，財政部將把納稅日從4月15日移到7月15日，所有納稅義務人和企業，都有更多時間繳稅，不會有利息和罰款。米努勤也說，鼓勵所有人立即報稅，以便及早收到退稅。
白宮推出振興經濟方案，為了讓民眾收支更有彈性，宣布延長補稅期限90天，且免息免罰。米努勤20日宣布，補稅期將延長到7月中旬；按照原本規定，納稅人須4月15日期限截止前申報聯邦稅，米努勤也鼓勵納稅義務人在期限內完成報稅。
但聯邦規定的改變並不適用於州稅，納稅人仍須向州稅當局查詢，避免錯過繳稅期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言