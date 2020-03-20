美國財長：美國聯邦稅補稅期延到夏天

美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）20日在推特表示，根據川普總統指示，財政部將把納稅日從4月15日移到7月15日，所有納稅義務人和企業，都有更多時間繳稅，不會有利息和罰款。米努勤也說，鼓勵所有人立即報稅，以便及早收到退稅。

白宮推出振興經濟方案，為了讓民眾收支更有彈性，宣布延長補稅期限90天，且免息免罰。米努勤20日宣布，補稅期將延長到7月中旬；按照原本規定，納稅人須4月15日期限截止前申報聯邦稅，米努勤也鼓勵納稅義務人在期限內完成報稅。

但聯邦規定的改變並不適用於州稅，納稅人仍須向州稅當局查詢，避免錯過繳稅期。