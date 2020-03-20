員工染疫還上班 西雅圖老人院成重災區

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的報告指出，在西雅圖地區多家老人長照中心服務的某些員工雖然生病，卻持續工作，導致新型冠狀病毒(COVID-19)傳染。

華盛頓州柯克蘭(Kirkland)「生命照護中心」(Life Care Center)至少出現35個新冠病毒致死案例。

西雅圖地區老人院儼然成為全美這波疫情的重災區，這份聯邦衛生機關公布的報告，提供了病毒為何大規模傳播的詳細分析。

由於疫情仍在持續擴大中，大西雅圖地區地方政府本周稍早已經下令餐廳、酒吧、健身俱樂部、電影院以及運動賽事等一律暫停營業或舉辦。

華盛頓州金恩郡(King County)公共衛生官杜欽(Jeff Duchin)18日在電話簡報中對媒體指出，西雅圖地區老人中心病毒傳染，可能與老人院員工生病卻繼續上班有關，不過調查人員到目前為止，並未鎖定任何特定員工，也無法確定傳染方式與傳染途徑為何。

至於老人院員工為何生病仍然上班，杜欽則說：「他們需要這份收入，他們並沒有帶薪病假。他們對於自己身體不適的症狀，並不知道與疫情有關，而且出現逃逸心態。」他指出，在今年2月中旬期間，一般民眾對於新冠病毒的警覺意識並不高。

杜欽說：「當時，根本沒有人會聯想到新冠病毒。」

公共衛生主管機關派員前往西雅圖地區老人長照中心實地調查之後，發現這些養老院機構的工作人員缺乏足夠的個人保護裝備，也缺乏酒精手部清潔液。

調查人員指出，這個地區的老人院非常容易爆發疫情，因為工作人員生病卻繼續上班，而且是在多家老人院服務，某些員工不知道或未遵守當與病患近距離接觸時，必須保護自己眼睛避免感染的規定。

美國疾病管制暨預防中心報告中指出，疫情擴大與老人院管理階層反應緩慢有關，主管沒能察覺院內某些人員出現的症狀可能與新冠病毒有關，檢測能力有限更讓問題雪上加霜。