快訊

新冠肺炎席捲全球 指揮中心：全球疫情警示升三級警告

直播／台灣新冠肺炎確診人數達135人 個案中新增1人死亡

何大一研發對抗新冠病毒藥物 最快一年問世

世界日報 / 記者鄭怡嫣╱紐約報導
愛滋病雞尾酒療法發明人何大一。圖/醫藥經濟報
愛滋病雞尾酒療法發明人何大一。圖/醫藥經濟報

曾當選「時代」雜誌年度風雲人物的著名華裔醫學家何大一，現正領銜哥倫比亞大學的科學團隊，全力研發對抗新冠病毒的藥物及抗體，有望將研發新藥品通常所需的五至十年時間縮短至僅僅一年，何大一還希望，新藥品不僅可治癒新冠病毒COVID-19，還可對抗將來可能出現的其他冠狀病毒。

最新一期「彭博商業」周刊以封面故事報導，現為哥大厄文醫學中心(Irving Medical Center)教授的何大一，正領銜哥大的科研團隊，全力研發對抗新冠病毒的藥物及抗體，何大一表示，藥物研發的早期階段通常需耗費五至十年，不過有信心團隊在一年之內，完成新藥物的合成並開始動物試驗。

67歲的何大一，是首位登上「時代」周刊年度風雨人物的醫學專家，其發明的雞尾酒療法，為目前公認療效最佳的愛滋病治療法，

鑑於此次被世衛組織命名為COVID-19的新冠病毒，已是近20年來冠狀病毒在世界範圍內的第三次大爆發。報導說，何大一表示，非典型肺炎(SARS)從中國開始流行，造成近800人死亡，中東呼吸綜合症(MERS)從2012年開始出現，導致850人死亡，新冠病毒並非冠狀病毒首次爆發，也不會成為最後一次，團隊目前正在研究有關蝙蝠的醫學文獻，希望研製的新藥不僅可以對抗新冠，也可對抗之後出現的其他冠狀病毒。

何大一也指出，即使科學家已經成功研製出可用於人體的新藥，也不代表新冠病毒就會自此消失，其與人類共存的時間，恐怕要超於人類預期，完全消滅已經廣泛傳播的病毒極為困難，到目前為止，科學家僅僅消滅了一種病毒—天花，但歷時20年之久；如果按照全球人口1%的感染率來換算，7500萬人將被新冠病毒感染，按照目前的致死率，將導致100萬人死亡。

在早期的愛滋病研究中，何大一對蛋白(protease)的研究格外關注，蛋白可切割病毒蛋白，促使病毒進行複製，1990年代，他用於愛滋病患者身上的蛋白抑制劑，通過抑制蛋白的活性從而靶向抑制病毒的組裝，曾成功阻斷愛滋病毒的生命周期，在此次研究當中，他的目標則定為開發針對新冠病毒的蛋白抑制劑上。

何大一對此表示，儘管新冠病毒蛋白有別於愛滋病毒蛋白，然而兩者間已有足夠的相似之處，使得團隊可將先前的知識以及化學研究經驗，運用到此次的研發當中；據悉，馬雲公益基金會已向哥大捐贈人民幣1500多萬元，用以支持新冠藥物及疫苗的研發。

愛滋病 毒蛋 COVID-19

延伸閱讀

中國病毒掛嘴上 川普想卸責防疫失當

何大一：肺炎新藥 最快1年問世

聯亞新冠試劑 獲美上市許可

台康新冠肺炎快篩抗體拚送件 以供疫情大量檢驗需求

相關新聞

比爾蓋茲：中國防疫檢測做得很好 美國無組織

針對美國總統川普所謂的「中國病毒」論，比爾蓋茲18日也發話了，「我們不該這麼叫！他們的檢測和隔離做得很好，很有效。」

防疫聽誰的？庫許納主導「影子小組」CDC被邊緣化

為因應新型冠狀病毒疫情，川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)找來幕僚與業界代表成立自己的防疫「影子小組」，部分組員的辦公室甚至在衛生福利部(HHS)總部樓上；本來負責大流行的聯邦疾病防治中心(CDC)反被邊緣化，釋出與白宮不一樣的防疫訊息，令防疫人員與專家無所適從。

開發疫苗最快要一年…川普急尋解藥 ：奎寧至少不會致死

美國總統川普19日在疫情說明記者會宣布，將治療瘧疾的藥物奎寧投入新冠肺炎的研究中，希望奏效；川普也提到新冠肺炎的療法可以「快速」開發，但食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩卻指出，療法還得3到6個月的「研究」，的確也有目標藥物投入測試，但尚未找到合適劑量。

員工染疫還上班 西雅圖老人院成重災區

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的報告指出，在西雅圖地區多家老人長照中心服務的某些員工雖然生病，卻持續工作，導致新型冠狀病毒(COVID-19)傳染。

何大一研發對抗新冠病毒藥物 最快一年問世

曾當選「時代」雜誌年度風雲人物的著名華裔醫學家何大一，現正領銜哥倫比亞大學的科學團隊，全力研發對抗新冠病毒的藥物及抗體，有望將研發新藥品通常所需的五至十年時間縮短至僅僅一年，何大一還希望，新藥品不僅可治癒新冠病毒COVID-19，還可對抗將來可能出現的其他冠狀病毒。

伊朗監獄新冠肺炎死者遽增 釋放美軍老兵

深陷新冠肺炎疫情危機的伊朗，19日釋放美國海軍老兵懷特(Michael White)，國務院說伊朗此舉，是因應獄中罹患新型冠狀肺炎死亡人數遽增。

多州議會防疫停開 眾院波洛西：國會議員像船長，最後離開

新冠肺炎疫情當前，全國各級議會紛紛採取應對措施，許多州因為疫情而改變議事規則，密西西比、加州和內布拉斯加等至少17個州推遲議會會期，麻州將對法案改採網路辯論，但眾院議長南西·波洛西表示國會不會休會。

疫情緊繃 芝城米其林三星Alinea超平價外賣「 5小時搶光」

新冠肺炎疫情緊繃，受到政府命令全面暫停提供堂食服務同時，各大小餐館紛紛積極推出外帶、外送的餐點服務，連世界排名第一的餐館─芝加哥分子料理餐廳Aliena也加入行列。頂著米其林三星的高檔、高價招牌，Aliena破天荒推出「威靈頓牛排烤餅」(Beef Short Rib Wellington)、「牛油馬鈴薯泥」(50-50 mashed potatoes)及焦糖布丁的外賣組合，一人份單價34.95的套餐，上市五小時就搶購一空。

人事大地震 美反恐中心代理主任被炒

美國國家反恐中心（NCTC）代理主任崔沃斯突遭國家情報代理總監開除，知情人士擔憂，此舉可能是川普政府為清洗反恐中心的專業人士的步驟。

美人口普查暫停 鼓勵線上回覆

美國人口普查局已在全美大部分地區開展2020年人口普查計算工作的一周後，考量新冠病毒疫情、普查員和大眾的健康與安全，普查局即日起暫停實地訪查工作為期兩周。

撒錢刺激消費…商店都關了民眾有錢無處花

川普政府提出1兆元振興經濟和資助一般家庭的計畫，希望發至少千元補助款的方適給美國人民和經濟打一劑強心針；但受到新冠疫情影響，許多能消費的商店都暫時歇業，有錢無處花，可能對刺激消費緩不濟急。

代理情報總監 突開除代理情報主任

國家反恐中心(NCTC)代理主任崔沃斯(Russell Travers)突遭國家情報代理總監開除，知情人士擔憂，此舉可能是川普政府為清洗反恐中心的專業人士而採取的一個步驟。

熱門新聞

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

陸停工後空汙對比圖驚人 NASA驚嘆：第一次看見如此景象

義大利封城後 威尼斯運河清澈見底復見魚群天鵝

連線訪問走針變鬥嘴！主播州長兄弟檔互嗆「媽最愛我」

川普講稿特寫照 被拍到刪「新型冠狀病毒」改成「中國病毒」

那斯達克勁揚2.3％ 道瓊重返2萬點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。