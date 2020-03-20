何大一研發對抗新冠病毒藥物 最快一年問世

曾當選「時代」雜誌年度風雲人物的著名華裔醫學家何大一，現正領銜哥倫比亞大學的科學團隊，全力研發對抗新冠病毒的藥物及抗體，有望將研發新藥品通常所需的五至十年時間縮短至僅僅一年，何大一還希望，新藥品不僅可治癒新冠病毒COVID-19，還可對抗將來可能出現的其他冠狀病毒。

最新一期「彭博商業」周刊以封面故事報導，現為哥大厄文醫學中心(Irving Medical Center)教授的何大一，正領銜哥大的科研團隊，全力研發對抗新冠病毒的藥物及抗體，何大一表示，藥物研發的早期階段通常需耗費五至十年，不過有信心團隊在一年之內，完成新藥物的合成並開始動物試驗。

67歲的何大一，是首位登上「時代」周刊年度風雨人物的醫學專家，其發明的雞尾酒療法，為目前公認療效最佳的愛滋病治療法，

鑑於此次被世衛組織命名為COVID-19的新冠病毒，已是近20年來冠狀病毒在世界範圍內的第三次大爆發。報導說，何大一表示，非典型肺炎(SARS)從中國開始流行，造成近800人死亡，中東呼吸綜合症(MERS)從2012年開始出現，導致850人死亡，新冠病毒並非冠狀病毒首次爆發，也不會成為最後一次，團隊目前正在研究有關蝙蝠的醫學文獻，希望研製的新藥不僅可以對抗新冠，也可對抗之後出現的其他冠狀病毒。

何大一也指出，即使科學家已經成功研製出可用於人體的新藥，也不代表新冠病毒就會自此消失，其與人類共存的時間，恐怕要超於人類預期，完全消滅已經廣泛傳播的病毒極為困難，到目前為止，科學家僅僅消滅了一種病毒—天花，但歷時20年之久；如果按照全球人口1%的感染率來換算，7500萬人將被新冠病毒感染，按照目前的致死率，將導致100萬人死亡。

在早期的愛滋病研究中，何大一對蛋白(protease)的研究格外關注，蛋白可切割病毒蛋白，促使病毒進行複製，1990年代，他用於愛滋病患者身上的蛋白抑制劑，通過抑制蛋白的活性從而靶向抑制病毒的組裝，曾成功阻斷愛滋病毒的生命周期，在此次研究當中，他的目標則定為開發針對新冠病毒的蛋白抑制劑上。

何大一對此表示，儘管新冠病毒蛋白有別於愛滋病毒蛋白，然而兩者間已有足夠的相似之處，使得團隊可將先前的知識以及化學研究經驗，運用到此次的研發當中；據悉，馬雲公益基金會已向哥大捐贈人民幣1500多萬元，用以支持新冠藥物及疫苗的研發。