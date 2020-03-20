伊朗監獄新冠肺炎死者遽增 釋放美軍老兵

深陷新冠肺炎疫情危機的伊朗，19日釋放美國海軍老兵懷特(Michael White)，國務院說伊朗此舉，是因應獄中罹患新型冠狀肺炎死亡人數遽增。

48歲的懷特獲准到瑞士大使館，但不是永久釋放。瑞士大使館自1980年起，就代理美國在伊朗事務。

懷特家人感謝伊朗暫時讓懷特獲得人道待遇，也呼籲伊朗政府「無條件釋放」他。

懷特家人說，懷特有嚴重氣喘病，最容易受到新冠病毒感染；他也患有癌症，病況目前不明。

美國的資料顯示，伊朗目前確診的新冠病毒案例達1萬8400，是義大利和中國之後，世界第三多的國家。

懷特於2018年5月美國退出多方核武協議後被逮捕，當時，他和伊朗籍女友正打算離開伊朗。

伊朗常以抓捕有外國關係的人當人質為手段，當作和外國談判時的籌碼。

專家說，伊朗受新冠病毒荼毒人數可能上百萬，除了政府的反應太慢，經濟在美國制裁下一蹶不振，也是抗疫資源匱乏的原因。

病疫嚴重後，伊朗已陸續釋放數萬獄囚，包括知名的政治犯。

另外，川普說，黎巴嫩也釋放了在獄中罹患癌症的美國公民法克后里(Amer Fakhoury)。法克后里因效命以色列支持的民兵團，被逮捕拘禁已六個月。

黎巴嫩政府財政不穩，靠美國支援，但同時政治軍事都受伊朗撐腰的真主黨(Hezbollah)派的影響，川普政府有所要求的話，不得不賣美國面子。

川普說，美國也在努力把2012年失蹤迄今的記者泰斯(Austin Tice)從敘利亞救出來。不過，他說無法確定泰斯是否仍在人世。