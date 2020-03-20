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多州議會防疫停開 眾院波洛西：國會議員像船長，最後離開

世界日報 / 編譯孫梁╱綜合19日電
美國眾院議長波洛。法新社
美國眾院議長波洛。法新社

新冠肺炎疫情當前，全國各級議會紛紛採取應對措施，許多州因為疫情而改變議事規則，密西西比、加州和內布拉斯加等至少17個州推遲議會會期，麻州將對法案改採網路辯論，但眾院議長南西·波洛西表示國會不會休會。

波洛西說，國會議員要像船長，是最後離開崗位的人。

來自紐約市布魯克林區的兩位紐約州眾議員被檢測出病毒陽性後，州議會的會議取消，要求檢測的議員和助理大增。許多州的議員避免在公共場合露面，也不在辦公室與選民會面，選民與議員的溝通渠道改變，至少17個州的會期延後，政府今年初確定的工作議程生變，疫情重塑了政府的主要功能。

但與各州議會不同，國會領袖則是抵制關門，參院無視衛生官員的建議，仍在會議廳辯論，儘管參院大廳採取了相互間保持距離的措施。眾院議長波洛西上周表示，議員將像船長一樣最後撤離。

面對十多位眾議員在家自我隔離，眾院多數黨領袖侯耶爾認為，遠程投票是開創一個糟糕的先例。共和黨籍國會眾議員迪亞茲-巴拉特18日證實，他的檢測結果為陽性，是第一位感染新冠病毒的國會議員，目前在華盛頓的公寓自我隔離。當天猶他州的國會眾議員麥克亞當斯發推特說，他也檢測陽性，在家隔離。

全國各地從村鎮到州府，都因疫情而採取不同尋常的措施，麻州和佛州等許多州的議會關閉；猶他州允許州議員在家上網路辦公，康州則修改規則，准許各委員會可電話表決；其他州也在考慮，將改變議員必須親臨會場投票的規定。

在確診病患全國第二多的華盛頓州，州議會上周雖然如期舉行會議，但重點是通過2億元的疫情支出法案，被迫放棄了雄心勃勃的應對氣候變遷和控槍法案。

加州州議會16日開始休會，將至少持續到4月14日。舊金山灣區開始封城後，來自聖地亞哥的州眾議員艾金斯說，休會可使議員回到各自的選區，聽取選民關切的問題。

疫情 華盛頓 紐約

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