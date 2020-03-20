疫情緊繃 芝城米其林三星Alinea超平價外賣「 5小時搶光」

新冠肺炎疫情緊繃，受到政府命令全面暫停提供堂食服務同時，各大小餐館紛紛積極推出外帶、外送的餐點服務，連世界排名第一的餐館─芝加哥分子料理餐廳Aliena也加入行列。頂著米其林三星的高檔、高價招牌，Aliena破天荒推出「威靈頓牛排烤餅」(Beef Short Rib Wellington)、「牛油馬鈴薯泥」(50-50 mashed potatoes)及焦糖布丁的外賣組合，一人份單價34.95的套餐，上市五小時就搶購一空。

透過外賣點餐平台Tock，Alinea由餐館合夥人寇克納斯(Nick Kokonas)從推特宣布這項消息，他說，自己從來沒想過Alinea會推出外賣，這項「Alinea To Go」的外賣名為「Comfort Food from Alinea」，開賣短時間就銷售一空，訂購者需在指定時間到該餐廳取餐。

Aliena招牌主廚安查茲(Grant Achatz)在個人Instagrm帳號介紹了「威靈頓牛排烤餅」的食材與作法，他說，餅皮加入了蘑菇與綠葉蔬菜製成，內包的牛肉是使用黑安格斯牛肋，泡入蘑菇、雪利酒及草藥後，經過48小時的慢工烘焙而成，將這種源自1800年代的傳統美食，打造出新的獨特口味。

屢獲評為世界第一的Alinea餐廳，平常定位至少要等約兩個月，平均每人低消在250元左右，這次的外賣餐價格「平民化」，格外引起老饕青睞，目前該餐廳接受候補訂購外賣名單，詳細訊息可查詢官網：www.exploretock.com/alinea/。