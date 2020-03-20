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比爾蓋茲：中國防疫檢測做得很好 美國無組織
針對美國總統川普所謂的「中國病毒」論，比爾蓋茲18日也發話了，「我們不該這麼叫！他們的檢測和隔離做得很好，很有效。」
觀察者網報導，蓋茲18日在Reddit論壇上針對新冠疫情的防範和治療問題，與網友進行了互動。其中有一個問題是：「為什麼你在中國病毒惡化之前，就從公共董事會的職位上退下來了？」蓋茲先是解釋，他的退休與疫情無關，但這確實加強了他專注基金會工作的決心，也包括疫情相關的基金會工作。
隨後，他特意補充了一句：「我們不應該把這叫做中國病毒。」
報導指出，蓋茲還就一些疫情相關問題做出了詳細的回答，多次讚賞了中國為抗疫所做的工作。
據報導，有網友提問，疫情將會持續多久。蓋茲認為，中國在檢測和隔離上做得很好，有效阻止了病毒傳播，但美國的檢測現在還是無組織狀態。「如果一個國家在測試和『閉關『方面做得很好，那麼六至十周之內他們就會看到病例下降，並且能夠重新開放。」
此外，蓋茲也針對美國的處境，提出了一些建議。他提醒美國民眾保持冷靜，進行二至三個月的社交隔離，並希望美國更好地組織新冠病毒檢測工作，以中國和南韓為例，「1月中國剛開始緊張起來的時候，就公開了病例情況……美國需要把檢測系統組織起來，這樣我們才能知道發生了什麼。」
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