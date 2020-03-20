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撒錢刺激消費…商店都關了民眾有錢無處花

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合19日電
受到新冠疫情影響，許多能消費的商店都暫時歇業，民眾有錢無處花，可能對刺激消費緩不濟急。 法新社
受到新冠疫情影響，許多能消費的商店都暫時歇業，民眾有錢無處花，可能對刺激消費緩不濟急。 法新社

川普政府提出1兆元振興經濟和資助一般家庭的計畫，希望發至少千元補助款的方適給美國人民和經濟打一劑強心針；但受到新冠疫情影響，許多能消費的商店都暫時歇業，有錢無處花，可能對刺激消費緩不濟急。

這項標價1兆元的提案強調新冠肺炎疫情造成的經濟衰退，政府提案直接撥給美國人高達5000億元；這筆錢將分兩次支付，第一次在4月第一周，第二次在5月中旬，細節仍待國會協商，可能每人1000元。

一般而言，這筆錢用來刺激消費和雇用，但可能與公衛官員建議美國居家避疫的呼籲相悖。

哈佛大學經濟學者曼昆(Gregory Mankiw)說：「這是不尋常的衰退，因為我們不希望人們工作，所以要他們留在家裡，我們不想要所有的餐廳都熱鬧熙攘。」

在政府鼓勵美國人維持社交距離遏止病毒擴散之際，全國酒吧、餐廳大多關閉，僅剩外帶和外送，多數零售店也熄燈。

曾在歐巴馬任內擔任高級顧問的經濟學者富爾曼(Jason Furman)說，這代價很高，「公衛措施將在短期內重傷經濟。」

富爾曼說：「部分人無法工作，不見得會刺激經濟成長，這攸關公衛；對其他人來說，或許可以持續交租，也有人可能贏得更好的機會，在疫情過後持續消費。」

當局計畫投注3000億元貸款擔保給小企業，以免暫時停業變成永久歇業。

曾在小布希(George W. Bush)總統時代擔任白宮經濟顧問的曼昆說，「許多企業面臨困境，我們希望度過一段很長的時間，所以也希望企業度過難關；這並不代表要紓困，但也不是直接給錢，或許是提供更多貸款，支持企業重新開張。」

這筆貸款除了會給小企業外，也會支付員工薪資。

新冠病毒造成的歇業引發一波資遣潮，失業保險申請本周爆量，癱瘓多州電腦系統。

富爾曼說：「疫情越久，越多人失業。」

他說，政府的救濟方案開支可能比美國復甦(American Recovery)和重建法案(Reconstruction Act)來得龐大，更可能超過「經濟大衰退」(Great Recession)時期。

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