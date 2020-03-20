開發疫苗最快要一年…川普急尋解藥 ：奎寧至少不會致死

美國總統川普19日在疫情說明記者會宣布，將治療瘧疾的藥物奎寧投入新冠肺炎的研究中，希望奏效；川普也提到新冠肺炎的療法可以「快速」開發，但食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩卻指出，療法還得3到6個月的「研究」，的確也有目標藥物投入測試，但尚未找到合適劑量。

此外，川普在記者會上持續稱呼「中國病毒」，重申若美國早幾個月知道，情況會好很多，疫情也會得到遏制；川普指，全世界國家因中國的行為付出很大代價，「大家都知道，中國一開始並不希望消息傳出。」

被問到是否信任中國公布的確診數字，川普說，「我希望那是真的，天知道，但我希望那是真的。」

川普將開發疫苗與療法視為打擊疫情的第一要務，全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）和新冠肺炎工作小組成員博斯（Deborah Birx）都說，開發疫苗至少要一年；但負責疫情工作小組的副總統潘斯本月2日表示，最快今年夏天就有緩解疫情的療法。

川普18日主持疫情說明會時，語帶玄機說，將有令人振奮的進展可向外界報告，且要為此專門舉行一場記者會。

川普19日表示，候選疫苗正在臨床實驗第一階段，且未來疫苗還需經過人體測試，還有一段過程；相對地，療法可能被快速開發，他也認為，政府在此刻應盡力排除障礙，加速推動。

川普表示，過去用來治療瘧疾的奎寧（chloroquine），可望用來投入新冠肺炎的治療，他感謝FDA快速批准，希望奎寧奏效，他已將此訊息跟紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）分享，「葛謨躍躍欲試。」

川普並說，奎寧是已知藥物，在用藥安全性上比全新開發藥物更為安全，至少不會致死。

不過，哈恩（Stephen Hahn）卻回說，目前已批准將奎寧投入用藥測試在經醫師評估可行的案例上，還需要大量蒐集數據，才能研判最後結果；哈恩並說，「我們可能擁有合適的藥物，但目前可能沒有合適的劑量，這樣做弊大於利」。

哈恩並指出，FDA也正在研究免疫球蛋白療法，用來幫助病患緩解症狀，希望藉此延伸出療法，須3到6個月的研究時間。

有關抗疫物資，潘斯在記者會上說，口罩大廠3M和漢威聯合（Honeywell）都投入加速生產供應醫護人員使用的N95口罩，年產量將達4.2億片與1.2億片；川普在推特表示感謝並指，美國許多私部門都在加緊幫忙，美國大小釀酒廠都投入生產，製造和捐贈洗手消毒液，用以對抗新冠病毒。